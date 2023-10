Nach Speed-Rekord an allen 8000ern: "Messner ist nicht mein größter Fan, aber das ist mir egal"

92 Tage - so kurz brauchten Kristin Harila und Tenjen Lama Sherpa für die Besteigung aller 14 Achttausender. Ein neuer Speed-Rekord - und ein umstrittener obendrein. Im Interview verriet Harila, warum ihr das völlig egal ist und was sie mit ihrem Projekt beweisen will.

Erfolgreich: Am 27. Juli standen Kristin Harila (links) und Tenjen Lama Sherpa auf dem Gipfel des K2 (8611 m) - ihr 14. Achttausender in 92 Tagen. Archiv Kristin Harila

Alle vierzehn Achttausender in kürzest möglicher Zeit zu besteigen, das war das Ziel der Norwegerin Kristin Harila (37). Und dieses Ziel hat sie gemeinsam mit Tenjen Lama Sherpa erreicht. Nur hatte der von seinem Rekord leider nicht allzu viel: Anfang Oktober ist er bei einer Lawine an der Shishapangma (8027 m) ums Leben gekommen. Dabei hatte sich Harila noch so für und mit ihm gefreut: "Wichtig ist der Rekord übrigens auch für Lama und die ganze Sherpa­Community: Sie können ihn teilen, denn sie verdienen ihn als Team. Sie machen einen großartigen Job für alle Bergsteiger - auch für die, die ohne Sherpas klettern. Denn alle nutzen die Fixseile und Basecamps, die die Sherpas aufgebaut haben."

So lapidar das klingt - "Ziel erreicht", so viel Aufwand hatte Harila mit ihrem Team betrieben. Und wurde hart dafür kritisiert. Aus der Szene und von außerhalb. Verwendung von Flaschensauerstoff und Helikopter-Transfers von Basecamp zu Basecamp waren die größten Aufreger. Doch das stört Harila kein bisschen. Genauso wenig wie die Kritik, sie sei keine echte Alpinistin, sondern nur eine gute Sportlerin. "Es ist mir egal, wie andere meine Leistung bewerten. Ich weiß, was wir geleistet haben und muss das nicht einordnen", gibt sie sich gelassen. Stellte aber fest, dass Reinhold Messner zwar die Leistung ihres "Rekord-Vorgängers" Nirmal Purja im Jahr 2019 als historisch bezeichnete und ihm gratulierte, ihr jedoch nicht. Harila dazu: "Ich weiß nur, was Messner über mich in den Medien sagt. Er ist wohl nicht mein größter Fan, aber das ist mir egal."

"Bergsteigen darf kein Wettkampf sein"

Auch der erfahrene deutsche Höhenbergsteiger Ralf Dujmovits hatte sich nach Harilas Rekord im Fachmagazin ALPIN zu Wort gemeldet und gefordert, man müsse Regeln aufstellen für die Art des Höhenbergsteigens, wie es Nirmal Purja und Kristin Harila bei ihren Rekorden gemacht haben. Harila pflichtet ihm bei, betont aber die Rolle der Regierungen in punkto Regulation. Die Norwegerin ist sich sogar sicher, dass der Tod des Sherpas Muhammad Hassan am K2 vermeidbar gewesen wäre, der für eine andere Expedition unterwegs gewesen und auf 8200 Meter Höhe wegen eines Sturzes an der Schlüsselstelle, schlechter Ausrüstung und mangelnder Erfahrung verstorben war.

Harila bezahlte 1,5 Millionen US-Dollar für ihr Projekt

Das Problem sei, so Harila, dass Bergsteigen an hohen Bergen immer schon teuer war. Allein die Besteigungserlaubnis, das sogenannte Permit, kostet beispielsweise für den Mount Everest (8848 m) derzeit 11.000 US-Dollar - Tendenz steigend. Kosten für Agentur, Flüge, Träger, Transfers und Material nicht mitgerechnet. Harila selbst hat ihr zweijähriges Projekt für den 8000er-Rekord 1,5 Millionen US-Dollar gekostet. Gerade weil alles so teuer ist, "sollten die Behörden die Besteigungen regulieren", findet Harila. "Wenn man einen 8000er besteigen will, sollte man vorher einen 6000er und einen 7000er bestiegen haben", fordert sie. Und erklärt: "Wäre Hassan in unserem Team am K2 gewesen, er wäre erst gar nicht nach dort oben gekommen. Aber er hat nicht nur sein Leben verloren, viele andere Bergsteiger wurden dadurch einem höheren Risiko ausgesetzt."

"Die Geschichte des Bergsteigens wird nur von Männern erzählt"

Auf die Frage, wie sie diese immense Summe für ihre Expedition aufbringen konnte, antwortet Harila: "Ich konnte meinen Traum nur verwirklichen, weil ich mein Haus verkauft habe. Und selbst jetzt habe ich das Projekt noch nicht ganz refinanziert. Denn ich kam mit einem großen Schuldenberg nach Hause." Für Geld und Ruhm habe sie es ohnehin nicht gemacht. Sie will mit dem Rekord beweisen, dass Frauen genauso fähig sind zu Höchstleistungen wie Männer. Denn Harila beklagt, "dass wir noch weit entfernt sind von Gleichberechtigung im Bergsport. Die Geschichte des Bergsteigens wird nur von Männern erzählt. Das müssen wir ändern und darüber sprechen." Dafür habe sie sich diesen Rekord erarbeitet. "Ich hoffe nur, dass es damit in Zukunft auch leichter wird, mehr Gleichberechtigung zu schaffen.", wünscht sich die starke Norwegerin.

