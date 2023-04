Nach spätem Platzverweis in Bielefeld: Lührs für zwei Spiele gesperrt

Innenverteidiger Yannik Lührs wird Hannover 96 nach seinem Platzverweis in Bielefeld zwei Spiele fehlen. Das teilte der DFB am Dienstagmittag mit.

Mit dem 3:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld machte Hannover 96 am Samstagnachmittag einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Ein Wehrmutstropfen war allerdings der späte Platzverweis von Yannik Lührs, der in der 85. Minute überhart gegen George Bello in den Zweikampf gegangen war. Nach Überprüfung durch den VAR wurde aus einer Verwarnung glatt Rot.

Nun gab der DFB das Ausmaß der Sperre bekannt: Wegen eines rohen Spiels wird Löhrs zwei Spiele zuschauen müssen. Damit fehlt er den Niedersachsen am kommenden Samstag gegen Nürnberg (20.30 Uhr, LIVE! Bei kicker) und exakt eine Woche später in Karlsruhe (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

Lührs hatte erst am 27. Spieltag beim 1:6 in Hamburg sein Zweitliga-Debüt für die Hannoveraner gegeben. Seitdem stand er sowohl gegen Heidenheim (0:3) als auch in Bielefeld in der Startelf.