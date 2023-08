Nach spätem Ausgleichstreffer: Trapp baut auf Fans - Hardung fordert "Ernsthaftigkeit"

Nach dem späten Gegentreffer im Hinspiel der Conference-League-Play-offs richtete Frankfurts Keeper Kevin Trapp bereits den Blick nach vorne. Sportdirektor Timmo Hardung fordert fürs Rückspiel mehr "Ernsthaftigkeit".

Bereits vor dem Hinspiel in den Play-offs zur Gruppenphase der Conference League hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller gewarnt, nicht vor der Partie bei Levski Sofia schon darüber zu sprechen, "dass wir das Duell schon im Hinspiel entscheiden wollen". Nach dem 1:1 dürfte sich der Coach bestätigt sehen.

Seine Mannschaft ging zwar durch Randal Kolo Muani früh in Führung, agierte insgesamt aber sehr passiv und nicht konsequent in der Offensive. Defensiv stand die SGE allerdings - bis auf eine Szene vor der Pause, in der Sofias Ronaldo ausgleichen hätte müssen - stabil. Dann kam allerdings die fünfte Minute der Nachspielzeit. Dort klärte Frankfurt nur unzureichend, der erst in der 87. Minute eingewechselte Hassimi Fadiga knallte die Kugel zum 1:1 in den linken Winkel.

Ehrlicher Trapp

"Das müssen wir uns ein stückweit selbst ankreiden, weil wir in der zweiten Halbzeit vor allem nach vorne viel zu wenig gemacht haben", sagte ein bedienter Kevin Trapp bei RTL+. Man habe sich nur noch aufs Verteidigen konzentriert, da zwar wenig zugelassen, aber eben auch zu wenig Entlastung nach vorne gehabt. "Wenn man ehrlich ist, hat Levski mehr fürs Spiel gemacht."

So ganz konnte sich der Keeper aber nicht erklären, warum der Eintracht der Zug zum Tor so sehr abging. "Wir kamen super rein, das was man braucht in so einem Spiel, wenn eine hitzige Stimmung ist, dass man dann auch früh in Führung geht", so Trapp, der dann aber auch registrieren musste, dass danach in der Offensive nicht mehr viel kam. "Wir kamen relativ oft über die Seite durch, wo wir unsere Chancen gehabt hätten." Hätten. Weil Frankfurt es aber nicht sauber zu Ende spielte, wurde aus dem Konjunktiv kein Indikativ.

Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir nicht komplett dagegen gehalten haben. Timmo Hardung

Auch in der zweiten Hälfte nicht. In dieser hätte Jens Petter Hauge zwar dennoch erhöhen können, legte sich alleine vor Sofia-Keeper Plamen Andreev den Ball aber zu weit vor. Der Ausgleich in der Nachspielzeit war dann schlicht ein Traumtor. "So oft schießt er den wahrscheinlich nicht nochmal", sagte Trapp, der sich vergeblich gestreckt hatte.

Hardung lobt Levskis "Power" - und stellt eine Forderung

Frankfurts neuer Sportdirektor Timmo Hardung bemängelte, dass man im Abschnitt zwei nicht das umgesetzt habe, was man sich in der Pause vorgenommen hatte. "Wir wollten über die Flügel kommen, das haben wir überhaupt nicht geschafft." Allerdings lobte der 33-Jährige auch den Gegner. "Die Power hier im Stadion, die auch von den Spielern gekommen ist, die war schon griffig." Genau hier setzte sein nächster Kritikpunkt an: "Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir nicht komplett dagegen gehalten haben." Immer wieder war es auf Seiten der Gastgeber der pfeilschnelle Welton Felipe, der - zumindest im Ansatz - für Gefahr sorgte und Aurelio Buta auf der rechten Frankfurter Bahn ordentlich beschäftigte.

Hardung erkannte beim 26-fachen bulgarischen Meister die "Ernsthaftigkeit", die er von seiner Mannschaft auch für das Rückspiel am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet. "Dann bin ich mir sicher, dass sich unsere Qualität durchsetzen wird."

Eine weitere Qualität im Frankfurter Stadion sind auch die Fans der Eintracht, die ihre SGE mit rund 1500 Anhängern auch in der bulgarischen Hauptstadt unterstützt hatten - allerdings gegen stimmgewaltige Levski-Anhänger zumindest akustisch das Nachsehen hatten. Zuhause dürfte sich das ändern. Deshalb baut Trapp beim großen Ziel ("Wir wollen in die Conference League") auch auf das eigene Publikum, "das mindestens so eine Stimmung macht, wenn nicht noch besser".