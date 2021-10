Nach Sieg in Bonn: Preußen blicken auf DFB-Pokal-Highlight gegen Hertha

Preußen Münster hat am gestrigen Freitag beim Bonner SC drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg einfahren können, mit einer überzeugenden Leistung schlug man den BSC mit 2:1. Trainer Sascha Hildmann war zufrieden, in einem Aspekt übte er jedoch Kritik an seinem Team.

Gut in Form: Henok Teklab bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in Bonn.

Der Bonner Regen prasselte auf Münsters Coach Hildmann herab. Dennoch gab er gut gelaunt noch auf dem Rasen im Sportpark Nord seine Gedanken zum 2:1-Auswärtserfolg seines Teams zum Besten: "Es war ein sehr gelungener und souveräner Auftritt von uns. Ich glaube, man hat von Anfang an gemerkt, wer das Spiel gewinnen wollte. Wir haben uns viel vorgenommen und das dann gut umgesetzt."

Hildmanns einziger Kritikpunkt: Die Chancenverwertung

Preußen ging früh durch Nicolai Remberg (8.) in Führung und erhöhte in der 66. Minute nach einigen vergebenen Großchancen durch Hanok Teklab verdient auf 2:0. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Serhat Güler kam für die Bonner in der 92. Minute zu spät.

Einen großen Kritikpunkt hatte Hildmann jedoch: Die Chancenverwertung seiner Mannschaft ließ zu wünschen übrig. "Wir hätten uns früher entspannen können, so haben wir es nochmal spannend gemacht", so der 49-Jährige. "Das ist noch unser großes Manko. Wir spielen uns die Chancen gut heraus, ich denke an die Möglichkeiten von Thorben Deters und Alex Langlitz. Da waren schon ein paar Bretter dabei." Davon wollte sich Hildmann aber nicht den gelungenen Abend verderben lassen, er sei trotzdem unglaublich stolz auf seine Jungs.

Wir freuen uns auf Hertha. Sascha Hildmann

Mit breiter Brust können die Münsteraner nun in das DFB-Pokal-Spiel gegen Hertha BSC am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen. Nachdem das DFB-Sportgericht wegen Mark van Bommels Wechselfehler dem VfL Wolfsburg den Einzug in die 2. DFB-Pokal-Runde verweigert und den SC Preußen nachträglich zum Sieger erklärt hatte, wartet auf Münster nun der nächste erstklassige Gegner. "Wir freuen uns natürlich", grinste Hildmann. "Jetzt geht es morgen erstmal ins Training. Und dann schauen wir mal, was am Dienstag rauskommt."

In der Regionalliga West ist Münster durch den Sieg gegen Bonn auf Rang zwei vorgerückt, wenn die Konkurrenz patzt, kann man diesen auch halten. Beste Voraussetzungen, um am Dienstag die nächste Sensation zu schaffen.