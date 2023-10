Nach Sieg gegen den Spitzenreiter: Stijepic nicht mehr Trainer in Ismaning

Wenige Tage, nachdem der FC Ismaning in der Bayernliga Süd gegen Spitzenreiter TSV Landsberg überraschend gewonnen hat, muss Trainer Mijo Stijepic bei den Münchnern seinen Stuhl freimachen. Der Verein wählt dafür kuriose Worte.

Der FC Ismaning rangiert in der Bayernliga Süd auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Jetzt muss Trainer Mijo Stijepic gehen. Wer hinter diesen beiden Fakten einen logischen und in der Fußball-Branche gewohnten Zusammenhang vermutet, kennt wohl nicht das ganze Bild: Denn die Ismaninger holten zuletzt gegen Kellerkonkurrent Dachau und sogar gegen Tabellenführer Landsberg zwei 3:2-Siege in Folge.

Der Sportliche Leiter Walter Werner, der übrigens auch gehen muss, meinte gegenüber dem "Merkur", dass er aus wirtschaftlichen Gründen um einen Rückzug gebeten worden sei. Das hat Vorstandsmitglied Sascha Lewin gegenüber jener Zeitung aber dementiert und klargestellt: "Das Gelieferte steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Zu 90 Prozent sind es sportliche Gründe." Und zur Personalie Stijepic sagt Lewin etwas philosophisch: "Wir haben Mijo nicht gekündigt, er bleibt im Verein. Wir haben ihm nur die Last mit der ersten Mannschaft genommen." Welche Funktion der frühere FCI-Stürmer, der auch schon für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 auflief, künftig einnehmen wird, ist aktuell noch nicht definiert.