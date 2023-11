Nach sieben Ligaspielen: Aus für Schreuder bei Al-Ain

Nach seinem Aus im Januar bei Ajax Amsterdam hatte der ehemalige Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder (51) im Sommer Al-Ain übernommen. Bereits nach sieben Ligaspielen ist das Abenteuer in den Vereinigten Arabischen Emiraten für den Niederländer aber beendet - der Verein trennte sich "in beiderseitigem Einvernehmen" von Schreuder. "Diese Entscheidung wurde aufgrund der mangelnden Übereinstimmung zwischen dem Trainer und seinem Trainerstab mit dem institutionellen Arbeitssystem des Unternehmens getroffen", schreibt der Klub in seiner Mitteilung. Al-Ain belegt nach der Niederlage im Topspiel gegen Al-Wasl aktuell den dritten Patz in der Arabian Gulf League.