Nach sieben Knaubel-Jahren: FC Eilenburg geht bei Sascha Prüfer neue Wege

Nach einem Jahr in der Regionalliga wird der FC Eilenburg ab sofort wieder fünftklassig unterwegs sein. Wäre das nicht schon Zäsur genug, wird nach rund sieben Jahren mit Sascha Prüfer erstmals wieder ein neues Gesicht auf der Trainerbank sitzen.

Während anderorts in schöner Regelmäßigkeit am Trainerstuhl gesägt und geschraubt wird, hat der FC Eilenburg einen für sich ungewohnten Schritt vollzogen. Nach sieben Jahren reicht Nico Knaubel den Staffelstab weiter, neuer Trainer beim Absteiger aus der Regionalliga wird Sascha Prüfer.

Der 35-jährige Inhaber der A-Lizenz stand seit Juli 2020 bei der U 19 des 1. FC Lokomotive Leipzig an der Seitenlinie. Davor betreute er im Herrenbereich den FC Grün-Weiß Piesteritz, mit dem er in die Verbandsliga aufstieg. Zudem war Prüfer zwischen 2016 und 2019 DFB-Stützpunkttrainer.

Das alles hat beim FCE für Interesse gesorgt, gemeinsame Gespräche gaben letztlich den Ausschlag für eine Verpflichtung. Sportchef Stephan Hofmann erzählt in einer Meldung mehr über die Trainersuche: "Dabei hatten wir nicht unbedingt die 'üblichen Verdächtigen' im Auge. Unser Ziel war es nach dem feststehenden Abschied von Nico, einen kompetenten und hungrigen Trainer zu finden, der mit dem FC Eilenburg in den kommenden Spielzeiten Erfolg haben will und der zu unseren Vorstellungen und unserer Mannschaft passt."

Dass diese Aufgabe nach sieben prägenden Jahren von Nico nicht leicht wird, ist klar. Sascha Prüfer, neuer Trainer FC Eilenburg

Ob der Plan aufgeht, das weiß man im Fußball nie so genau, doch aus Prüfers Worten sprudelt Motivation: "Mit der Aufgabe als Cheftrainer in der Oberliga geht für mich ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung. Ich habe mich nach den Gesprächen mit den Eilenburger Verantwortlichen frühzeitig für diese reizvolle Aufgabe entschieden." Gleichzeitig ist sich Prüfer bewusst, in welche Fußstapfen er tritt: "Dass diese Aufgabe nach sieben prägenden Jahren von Nico nicht leicht wird, ist klar. Die Mannschaft hat aber eine sehr gute Balance. Die Stimmung ist trotz der unglücklichen Situation sehr gut."