Nach sieben Jahren: Wekesser kehrt zum FCK zurück

Nach sieben Jahren kehrt Erik Wekesser zum 1. FC Kaiserslautern zurück, für den er bereits zehn Jahre im Nachwuchs spielte. Zuletzt stand der 26-Jährige in Nürnberg unter Vertrag.

Der gebürtige Schwetzinger wechselte im Sommer 2007 in die Jugendabteilung des 1. FC Kaiserslautern. Insgesamt zehn Jahre verbrachte Erik Wekesser in diversen Jugendmannschaften der Roten Teufel, Einsätze sammelte er aber nur für die Zweitvertretung in der Regionalliga. Über Stationen in Koblenz, Walldorf und Regensburg zog es den flexiblen Außenbahnspieler vor zwei Jahren zum 1. FC Nürnberg. Nun verlässt der 26-Jährige das Frankenland und kehrt zurück in die Heimat.

Ich kann es kaum erwarten, erstmals in einem Pflichtspiel im vollen Fritz-Walter-Stadion für den FCK aufzulaufen. Erik Wekesser

"Ich habe praktisch meine gesamte Kindheit und Jugend beim FCK verbracht und freue mich daher riesig, wieder hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, erstmals in einem Pflichtspiel im vollen Fritz-Walter-Stadion für den FCK aufzulaufen", lässt sich Wekesser in einer Vereinsmitteilung zitieren.

In Nürnberg von Verletzungen geplagt

"'Weki' ist auf der Außenbahn flexibel einsetzbar und kann defensiv wie offensiv fast alle Positionen bekleiden. Er hat einen starken linken Fuß und schlägt gute Standards, zudem passt seine Art und Weise, Fußball zu spielen, gut auf den Betze", ist sich Geschäftsführer Thomas Hengen sicher. "Durch seinen fußballerischen Werdegang beim FCK weiß er auch genau, was hier gefordert ist. Wir freuen uns, dass er wieder ein Roter Teufel ist."

In den vergangenen sieben Jahren sammelte Wekesser 123 Einsätze in der 2. Bundesliga (vier Tore), hinzu kommen zehn Einsätze im DFB-Pokal. In Nürnberg kam Wekesser - auch durch einen Kreuzbandriss bedingt - in zwei Saisons nur auf 37 Pflichtspiele für die Profis. "Erik hatte durch seine schwere Verletzung keine einfache Zeit bei uns. Er hat sich vorbildlich wieder zurückgekämpft und sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobt FCN-Sportdirektor Olaf Rebbe den scheidenden Spieler. "Wir danken ihm für seinen Einsatz für den FCN und wünschen ihm für seine zukünftige Zeit bei seinem alten Jugendverein viel Erfolg und alles Gute."

Als Puchacz-Nachfolger gedacht

In Kaiserslautern, wo mit Luca Sirch (1. FC Lokomotive Leipzig), Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück), Jannis Heuer (SC Paderborn) bislang drei zentrale Defensivspieler vorgestellt wurden, dürfte Wekesser die Position des Schienenspielers auf der linken Seite besetzen. Dort kehrt die bisherige Stammbesetzung Tymoteusz Puchacz nach einjähriger Leihe vorerst zum 1. FC Union Berlin zurück.