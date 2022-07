Nach sieben Jahren PSG: Di Maria wechselt nach Turin

Angel di Maria (34), der Paris Saint-Germain nach sieben Jahren den Rücken kehrte, wird in der kommenden Saison für Juventus auflaufen. Das Minimalziel lautet Meisterschaft.

Inzwischen leicht ergraut, aber immer noch wieselflink: Angel di Maria. AFP via Getty Images

Es ist noch mal ein verhältnismäßig großer Wechsel für den Mann, der Argentinien im vergangenen Sommer zur Copa America geschossen hat: Angel di Maria schließt sich im Alter von 34 Jahren Juventus Turin an, wo er vorerst für eine Saison unterschrieben hat.

Die Alte Dame, die aller Voraussicht nach auch Paul Pogba verpflichten wird, ist in der Serie A in den vergangenen beiden Jahren leer ausgegangen und peilt 2022/23 daher mindestens die Meisterschaft an. Im Angriff, wo Alvaro Morata (Rückkehr zu Atletico) nicht mehr mitstürmen wird, soll di Maria umgehend helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Lissabon, Madrid, Manchester, Paris

2007 war der argentinische Außenstürmer aus seiner Heimat zu Benfica nach Lissabon gewechselt, größere Bekanntheit erlangte er ab 2010 durch seinen Wechsel zu Real Madrid. Nach dem Höhepunkt, dem erfolgreichen Champions-League-Finale 2014 gegen Atletico, nach dem ihn die UEFA zum Spieler des Spiels kürte, verließ di Maria die Königlichen gen Manchester, wo er bei United jedoch nicht glücklich wurde.

Seit 2015 trug der wendige Linksfuß das Trikot von PSG, wo er fünf Meisterschaften und fünf Pokalsiege feierte, nicht aber den Gewinn der CL - und wo sein Vertrag nun am 30. Juni auslief. Eine Ablösesumme wird Juve für den Routinier daher nicht zahlen müssen.