Nach sieben Jahren Kiel: Sandhausen holt Mühling zurück

Mittelfeldspieler Alexander Mühling wechselt von Holstein Kiel zum Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. Dort lief der 30-Jährige bereits von 2014 bis 2016 auf.

Vor sieben Jahren wechselte Alexander Mühling vom SV Sandhausen zu Holstein Kiel, nun kehrt er an den Hardtwald zurück. Er bringt die Erfahrung von insgesamt 221 Zweitligaspielen (42 Tore) mit.

"Er wird uns nach vorne bringen"

Von 2014 bis 2016 hatte Mühling 40 Pflichtspiele für Sandhausen absolviert. "Alex kennt den Klub und die Region bestens. Seit er den SVS verlassen hat, konnte er eine richtig gute Entwicklung durchmachen und wird uns entsprechend nach vorne bringen", wird Matthias Imhof, Sportdirektor des SV Sandhausen, auf der Vereinswebsite zitiert.

"Ich bin glücklich, den Weg zurück in die Kurpfalz gefunden zu haben. Die Verantwortlichen haben mir glaubhaft den Eindruck vermittelt, dass am Hardtwald etwas entstehen soll - und ich freue mich, ab sofort ein Teil davon sein zu können", so Mühling.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Mühling 23 Punktspiele für die KSV, erzielte zwei Tore selbst und bereitete einen weiteren Treffer direkt vor.