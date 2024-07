Nach sieben Jahren: FCBB verliert auch Sportdirektor Baiesi

Sieben Titel in sieben Jahren als Sportdirektor bei den Basketballern des FC Bayern - nun kehrt Daniele Baiesi in seine Heimat zurück. Beim Doublesieger hatte er die sportliche Entwicklung zuletzt entscheidend mitgeprägt.

Sieben Titel in sieben Jahren beim FC Bayern Basketball: Sportdirektor Daniele Baiesi. IMAGO/Giulio Ciamillo

Erst der Trainer, nun der Sportdirektor: Daniele Baiesi verlässt Doublesieger Bayern München nach sieben Jahren. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kehrt der Italiener "verabredungsgemäß" wieder in seine Heimat zurück. Der 48-Jährige kam 2017 aus Bamberg nach München und gewann in seiner Amtszeit als Sportdirektor sieben Titel.

"Der Job bei Bayern war eine immense Ehre und ein unbeschreibliches Privileg", sagte Baiesi, dessen berufliche Zukunft noch offen ist: "Ich gehe mit viel großer Zuneigung und Dankbarkeit." FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic schwärmte von Baiesi als "ausgewiesener Experte", der den Verein in den vergangenen Jahren "entscheidend mitgeprägt hat in seiner positiven sportlichen Entwicklung". Der Klub habe schon länger gewusst, dass für Baiesi der "Wunsch nach Veränderung im Raum stand".

Wie die Münchener Baiesis Nachfolge regeln, wurde zunächst nicht bekannt. Erst in der vergangenen Woche vermeldeten die Basketballer des FC Bayern den überraschenden Abgang von Cheftrainer Pablo Laso, der nach nur einem Jahr im Amt den Klub aus familiären Gründen wieder verließ. Auch Pokal-MVP Sylvain Francisco hat den Verein bereits verlassen.