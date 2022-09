Nach sieben Jahren: DOSB trennt sich von Schimmelpfennig

Leistungssportchef Dirk Schimmelpfennig muss den DOSB am Jahresende verlassen. Das Präsidium hat sich einstimmig entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Montag mitteilte, gehen der Dachverband und Dirk Schimmelpfennig künftig getrennte Wege. Verbandschef Thomas Weikert bezeichnete dies als "normalen Vorgang" und sagte: "Angesichts der großen Herausforderungen für den Leistungssport sind wir zu der Einschätzung gekommen, dass wir einen neuen, personellen Impuls brauchen." Die Entscheidung sei der DOSB-Führung nicht leicht gefallen.

Schimmelpfennig werde seine Aufgaben noch bis zum Jahresende wahrnehmen. Die Nachfolge solle vor der Mitgliederversammlung am 3. Dezember in Baden-Baden geklärt werden.



Der frühere Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes war im März 2015 zum DOSB gekommen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist die Umsetzung der umstrittenen Leistungssportreform. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, Tokio und Peking war der 60-Jährige auch Chef des Mission des deutschen Teams gewesen.