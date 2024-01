Nach sieben Jahren: Chefcoach Ebersbach verlässt den Rotenburger SV zum Saisonende

Tim Ebersbach wird den Rotenburger SV am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Der 43-Jährige hatte seit 2017 den Cheftrainerposten des niedersächsischen Oberligisten inne. Mit ihm wird auch Co-Trainer Christoph Drewes gehen.

Beim Rotenburger SV geht eine kleine Ära zu Ende. Präsident Peter Grewe bestätigte gegenüber der "Kreiszeitung", dass der langjährige Übungsleiter Tim Ebersbach zum Saisonende die Trainerbank beim Oberligisten räumen wird. Der 43-Jährige war seit 2017 Cheftrainer beim Rotenburger SV und führte den Verein zur Saison 2022/23 in die Oberliga Niedersachsen. "Irgendwann kommt immer der Moment. Tim ist ein absoluter Perfektionist und kümmert sich um viele Dinge selbst. Das kostet Zeit und Energie", so Grewe.

Ebersbach, der zuvor bereits von 2001 bis 2005 und von 2010 bis 2017 Spieler beim Rotenburger SV war, will nun kürzertreten, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. "Ich habe meiner Familie schon seit ein, zwei Jahren versprochen, mehr Zeit für sie zu haben. Ich habe alles für den Fußball zurückgestellt, habe das auch ein bisschen egoistisch durchgezogen und hatte immer die volle Rückendeckung." Im gleichen Atemzug schließt er auch eine neue Trainerstelle im Sommer aus.

Auch Co-Trainer Drewes räumt seinen Posten

Mit Ebersbach wird auch sein Co-Trainer Christoph Drewes den Verein verlassen. Auch bei ihm sind die Gründe identisch. "Mit dem Aufstieg in die Oberliga ist es anstrengender und zeitaufwendiger geworden. Ich bin ausgelaugt. Ich will einfach mal Urlaub nehmen, wann ich es will", so der Co-Trainer gegenüber der "Kreiszeitung".

Ein Nachfolger ist derzeit noch nicht gefunden. Die Verantwortlichen gaben aber an, sich in guten Gesprächen zu befinden, in denen auch Ebersbach involviert sei.

Das letzte Ziel des scheidenden Trainerteams ist nun der Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen. Der Rotenburger SV rangiert zur Winterpause auf Rang 14 und weist drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz aus. Der Auftakt zur Abschiedstour des Gespanns Ebersbach/Drewes könnte kaum schwieriger sein: Am 2. Februar geht es zum Tabellenzweiten TuS Bersenbrück.