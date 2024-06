Nach sieben Jahren beim BVB: Semic schließt sich Osnabrück an

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat seinen ersten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Aus der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wechselt Lion Semic zu den Lila-Weißen.

Sieben Jahre lang trug Lion Semic Schwarz-Gelb, darunter im Jahr 2022 auch einmal für die Profis von Borussia Dortmund. Seit über einer Woche stand fest, dass der 20-Jährige anderswo den berühmten nächsten Schritt gehen wird - seit Freitagabend ist auch das Ziel klar: Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.

Semic "passt sehr gut zu unserer Spielidee"

"Lion ist ein junger, dynamischer und offensiv ausgerichteter Außenverteidiger. Unter anderem mit seiner gesunden Aggressivität und seinen Tempodribblings passt er sehr gut zu unserer Spielidee und zur Bremer Brücke", freut sich Philipp Kaufmann, Geschäftsführer Sport beim VfL, über den ersten Sommer-Neuzugang.

In Osnabrück sei man "davon überzeugt", dass die Entwicklung von Simic, der mit der Dortmunder U 19 in der Saison 2021/22 die A-Jugend-Meisterschaft feierte, "noch nicht abgeschlossen ist und er sein Potenzial bei uns weiter ausschöpfen kann." Darüber hinaus konnten die VfL-Verantwortlichen "im persönlichen Gespräch seinen Hunger auf den VfL und die Aufgabe hier spüren."

Der flexibel einsetzbare Außenverteidiger selbst richtet den Blick direkt auf die kommende Spielzeit, in der er sich in einem neuen Umfeld "neu beweisen muss." Die anstehende Vorbereitung möchte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler zudem nutzen, um sich "schnell im Klub und ins Team einzufinden" und dem Zweitliga-Absteiger zu einer "erfolgreichen Saison in der 3. Liga" verhelfen zu können.