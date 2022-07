Nach sieben Jahren bei ManCity: Sterling wechselt zu Chelsea

Für Raheem Sterling beginnt ein neues Kapitel. Der englische Nationalspieler verlässt nach sieben Jahren Manchester City und wechselt zu Liga- und Meisterschaftskonkurrent Chelsea.

Schlägt ein neues Kapitel in England auf: Raheem Sterling. IMAGO/News Images

Die Blues zahlen ManCity dem Vernehmen nach rund 55 Millionen Euro Ablöse und statten Sterling mit einem Vertrag bis 2027 aus. Er galt als Transferziel Nummer 1 für Trainer Thomas Tuchel. ManCity verlässt Sterling mit 91 Toren in 225 Premier-League-Einsätzen, vier Meistertiteln und fünf Pokalsiegen (viermal League, einmal FA Cup) - unter Trainer Pep Guardiola spielte keiner öfter bei den Citizens.

In der vergangenen Saison jedoch war er nicht mehr erste Wahl, vor allem in wichtigen Spielen in Premier und Champions League agierten Phil Foden, Riyad Mahrez oder Bernardo Silva auf der angestammten Flügelposition des 27-Jährigen. Dennoch brachte es der 77-malige englische Nationalspieler 2021/22 wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze (17 Tore, acht Assists).

"Ich hab in meiner Karriere sicherlich schon viel erreicht. Aber es gibt noch so viel mehr", sagte der Neuzugang. "London ist mein Zuhause, dort wo alles für mich begann. Und es ist großartig, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, Woche für Woche vor Freunden und Familie an der Stamford Bridge zu spielen."

Folgt Aké Sterling zu Chelsea?

Nach sieben Jahren bei den Skyblues hat sich Sterling ein Jahr vor Vertragsende für eine Rückkehr nach London entschieden. Bevor er 2010 in die Jugend des FC Liverpool gewechselt war, war der gebürtige Jamaikaner bei den Queens Park Rangers ausgebildet worden. Inzwischen ist er einer von nur fünf aktuellen Premier-League-Spielern mit mehr als 100 Toren (109).

Und womöglich schlägt Chelsea bald noch ein weiteres Mal bei ManCity zu: Innenverteidiger Nathan Aké (27) könnte Sterling schon bald folgen.