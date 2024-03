Nach Sicaja-Rücktritt: Vier übernimmt vorzeitig bei Stadtallendorf

Nach dem Rücktritt von Dragan Sicaja hat Eintracht Stadtallendorf den für Sommer geplanten Trainerwechsel vorgezogen. Daniel Vier ist somit ab sofort für den abstiegsbedrohten Hessenligisten verantwortlich und redete nach Amtsantritt gleich mal seine Spieler stark.

Daniel Vier ist ab sofort Chef-Trainer des TSV Eintracht Stadtallendorf. Damit tritt der 41-jährige Deutsch-Brasilianer eine Aufgabe an, die er eigentlich erst im Sommer hätte übernehmen sollen. Der plötzliche Rücktritt von Dragan Sicaja beschleunigte nun aber dieses Wechselspiel auf der Trainerposition.

Vier, der bisher die zweite Mannschaft der Stadtallendorfer trainiert hatte, bringt die Erfahrung von 161 Drittliga-Spielen aus seiner Zeit als Aktiver mit. Am Mittwoch leitete er sein erstes Training und redete sofort seine neuen Schützlinge stark: "Ihr seid alles gute Fußballer und deshalb sind wir hier." Danach holte der neue Übungsleiter etwas weiter aus und kündigte an: "Wir Trainer möchten bei unserer ersten gemeinsamen Trainerstation in der Hessenliga in Stadtallendorf alle einbinden, denn es ist unglaublich, welche Erfahrung die Führungspersonen dieses Vereins besitzen. Wir brauchen zur Erreichung unserer Ziele die Unterstützung von allen - von Spielern, Mitarbeitern und Fans."

Schneller als geplant ging es auch bei der Besetzung der Co-Trainer-Position: Hier erteilte Verbandsligist Sportfreunde Blau-Gelb Marburg Gino Parson die sofortige Freigabe. Ursprünglich sollte der 44-Jährige erst im Sommer zu Eintracht Stadtallendorf stoßen. Als alleiniger Sportlicher Leiter fungiert nach dem Rücktritt von Manuel Rasiejewski ab sofort Tim Schratz, während mit Torwart- und Athletik-Trainer Marco Jarosch ein bisheriges Mitglied des Betreuerstabs weitermacht, seinen Fokus aber etwas mehr auf die Athletik-Schulung der Spieler legen soll.