Nach Sensationstor in Madrid: Thill und sein Traum von der Champions League

Er war der Held des Dienstags in der Champions League: Sebastien Thill von Sheriff Tiraspol, der sein Team aus der Republik Moldau sensationell zum 2:1-Sieg bei Real Madrid schoss - und eigentlich in Niederkorn unterwegs ist.

"Ich habe über 300 Nachrichten bekommen. Es ist ein tolles Gefühl. Das Tor habe ich schon über hundertmal angeschaut und freue mich immer noch", sagte der Luxemburger am Mittwochabend im "Sportstudio" des ZDF.



Luxemburger lobt Bedingungen bei Sheriff

Gebührend feiern konnten Thill und seine Mitspieler den Sensationserfolg im Bernabeu-Stadion indes noch nicht. "Wir sind gleich nach dem Spiel zurückgeflogen und konnten daher nicht richtig feiern. Aber heute konnten wir den Tag noch ein bisschen genießen. Morgen bereiten wir uns aber schon wieder auf die Liga vor", sagte der 27-Jährige, der für die Saison 2021/22 vom Luxemburger Klub Progres Niederkorn an Tiraspol lediglich ausgeliehen ist.



Den Ruf als krasser Außenseiter und kleinster Teilnehmer im Wettbewerb relativierte der Mittelfeldspieler derweil ein wenig und hob die exzellenten Bedingungen hervor, die bei Sheriff in Tiraspol herrschten. "Wir haben drei Arenen - eine Halle und zwei Stadien - und dazu weitere zehn Spielfelder", erklärt Thill. Und in der Tat wirkt das gesamte Gelände aus der Vogelperspektive gewaltig.



Thill und der Traum von Champions League

Aufgefallen ist Thill am Dienstagabend in Madrid nicht nur durch sein Traumtor per Dropkick zur vielleicht größten Überraschung in der Geschichte der Champions League, sondern auch durch ein besonderes Tattoo auf seiner linken Wade, das ihn selbst dabei zeigt, wie er von der Königsklasse träumt.

"Das Tattoo habe ich mir vor zwei Monaten stechen lassen. Denn die Champions League war schon immer mein Ziel. Ich habe als kleines Kind schon geschaut und oft mit meinem Vater gestritten, um überhaupt schauen zu dürfen, weil ich am nächsten Tag in die Schule musste. Ich denke, es ist der Traum von vielen, einmal in der Champions League zu spielen", so Thill.