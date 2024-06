Nach sechs Jahren: Schmitz verlässt den 1. FC Köln

Benno Schmitz wird nicht mit dem 1. FC Köln in die 2. Bundesliga gehen. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft aus und wird wie erwartet nicht verlängert.

Gleich in seiner ersten Saison am Geißbockheim feierte der 29-Jährige in der Saison 2018/19 mit dem Titel des Zweitligameisters seinen größten Erfolg mit dem Effzeh - den Aufstieg in die Bundesliga.

Es folgten eher schwierige Jahre für den Abwehrspieler, der aufgrund seiner Flankenläufe und in Anlehnung an die brasilianische Legende in Köln den Spitznamen "Kölsche Cafu" erhielt.

Abgang hatte sich abgezeichnet

Spätestens unter Steffen Baumgart war Schmitz nicht mehr aus der Startelf der Kölner wegzudenken, in der vergangenen Spielzeit kam er unter Baumgart und anschließend dessen Nachfolger Timo Schultz ebenfalls regelmäßig zum Einsatz (22 Spiele), konnte den Abstieg der Kölner aber nicht verhindern.

Nun trennen sich nach sechs Jahren die Wege, der Vertrag des 29-Jährigen läuft aus und wird wie erwartet nicht verlängert - der kicker hatte darüber bereits vor einigen Wochen berichtet.

Anders als Timo Hübers, Luca Waldschmidt oder Florian Kainz geht Schmitz also nicht den Weg mit in die 2. Bundesliga. Es wird nicht der letzte Abgang des Sommers am Geißbockheim sein, Geschäftsführer Christian Keller kündigte bereits an, sich nicht vorstellen zu können, "mit 29 oder 30 Spielern in die Saison" zu gehen.