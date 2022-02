Nach "schwerer Woche": Darmstadt nimmt "Punkt aus Hannover gerne mit"

Mit 2:2 trennte sich der SV Darmstadt von Hannover 96 und verlor damit nicht nur die Tabellenführung, sondern rutschte komplett aus den Aufstiegsplätzen. Unter den Umständen der vergangenen Woche für die Lilien dennoch kein Punktverlust.

Es war keine Woche wie jede andere in Darmstadt. Nach dem 0:5 gegen den HSV im heimischen Stadion hatten die Lilien in Hannover auch noch kurzfristig auf Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie verzichten müssen. "Nach den vielen Unwägbarkeiten der letzten Tage", fasste Lieberknechts Vertreter, Kai-Peter Schmitz, die Ereignisse gegenüber Vereinsmedien zusammen, "nehmen wir den Punkt aus Hannover gerne mit." Schmitz, der selber beim 2:2 nur in die Rolle gerutscht war, da auch Co-Trainer Ovid Hajou nicht hatte mitwirken können, nahm auch diesen Umstand in seine Bewertung auf: "Es ist ein Problem, wenn der Cheftrainer so kurzfristig ausfällt und wir plötzlich zwei Mann weniger hatten, um die Mannschaft vorzubereiten."

Moral nach herber Klatsche und Rückstand im Fokus

Vor diesem Hintergrund und dem Spielverlauf des "abwechslungsreichen Zweitliga-Spiels inklusive Höhen und Tiefen für beide Teams" sei das 2:2 für Schmitz "ein faires Endergebnis". Ganz ähnlich sah es auch Tobias Kempe, der mit einem Eckball und einem Freistoß an beiden Toren der Hessen entscheidend beteiligt gewesen war: "Letztens Endes geht der Punkt in Ordnung", brachte Kempe es auf den Punkt. Dabei sei für ihn positiv gewesen, "wie wir hier heute nach der Niederlage gegen den HSV aufgetreten sind". Zwar hätten seine Lilien "in der ein oder anderen Situation zu leicht die Bälle verloren", aber schlussendlich sei es wichtig gewesen, dass sein Team "eine gute Moral gezeigt, Leidenschaft and den Tag gelegt und gut gekämpft" hätte.

"Extrem wichtig für die Moral" war es auch für Kapitän Fabian Holland, "nach dem Rückstand nochmal zurückzukommen". Für den Linksverteidiger der Hessen ging es vor allem darum, "nach dem 0:5 von letzter Woche eine Reaktion zu zeigen". Zwar hätte dabei "sicherlich nicht alles geklappt", aber, so Holland weiter, "wir haben uns absolut reingekämpft in die Partie, und ein Punkt in Hannover ist dann sicherlich in Ordnung". Generell läge eine Stärke seines Teams in der Einstellung und dem Teamgedanken: "Alle ziehen an einem Strang", umschrieb er dies nach Abpfiff.

Diese Haltung soll die Darmstädter schon nächsten Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30, LIVE! bei kicker) wieder zu einem Sieg verhelfen. Denn bei aller Freude Hollands darüber, dass die Darmstädter "bereits jetzt 40 Punkte gesammelt haben", stellt der langjährige Leistungsträger eines klar: "Damit geben wir uns nicht zufrieden und wollen bestenfalls jedes Spiel gewinnen."