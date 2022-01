Nach schweren Vorwürfen: Suspendierter Greenwood festgenommen

Nachdem seine Freundin mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen war, hat Manchester United Mason Greenwood vorerst suspendiert. Am Sonntag wurde der Angreifer außerdem festgenommen.

Die 20-Jährige hatte am Sonntagmorgen bei Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie mit einer blutenden Wunde im Gesicht und mehreren Blutergüssen zu sehen ist. Dazu stellte sie eine Tonaufnahme, auf der ihr ein Mann Gewalt androht.

"Für jeden, der wissen will, was Mason Greenwood mir gerade antut", schrieb sie zu dem Post, der wenig später wieder gelöscht wurde. Die zuständige Polizeibehörde in Manchester hat zeitig ermittelt und den Angreifer noch am Sonntag festgenommen.

In einer Stellungnahme hatte ManUnited zunächst erklärt, Kenntnis von den Bildern und Vorwürfen zu haben und Gewalt in keinerlei Form zu billigen. Am frühen Sonntagabend gab der Rekordmeister um Trainer Ralf Rangnick schließlich bekannt, dass Greenwood "bis auf Weiteres nicht ins Training" oder auf den Fußballplatz zurückkehren werde.

Der 20-jährige Flügelstürmer, der 2020 mit 18 Jahren sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert hatte, traf in dieser Saison in 18 Premier-League-Einsätzen fünfmal.