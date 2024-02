Nach schwerem Unfall: Spielabsage in der 3. Handball Liga

Die Freude der Sportfreunde Söhre über die furiose Aufholjagd und den Punktgewinn im Derby in Hildesheim ist seit Dienstag der Sorge um Torhüter Pascal Kinzel gewichen, der nach dem Training einen schweren Unfall hatte. In der Folge wurde auch die für dieses Wochenende angesetzte Partie in der 3. Handball Liga abgesagt.

Pascal Kinzel spielte vor seiner Zeit in Söhre in Hildesheim und Burgwedel. Handball Hannover-Burgwedel

Nach einem zwischenzeitlichen 14:23-Rückstand in Hildesheim hatten die Sportfreunde Söhre im Derby gegen die Eintracht am vergangenen Wochenende eine beeindruckende Aufholjagd gestartet - mit einem 15:5-Lauf gegen den ungeschlagenen Tabellenführer ging der Underdog sogar in Führung und trotzte dem großen Nachbarn beim 30:30 am Ende einen Punkt ab. Auch aufgrund eines überragenden Pascal Kinzel im Tor.

Pascal Kinzel spielte lange selbst für Eintracht Hildesheim, bevor er zwischen die Pfosten der Sportfreunde Söhre rückte - ein Handball-Dorf gut 8 Kilometer südlich von Hildesheim. Die Ortschaft mit nur 1.330 Einwohnern, die nicht einmal einen Fußball-Club hat, schaffte ohne einen Großinvestor unter Trainer Sven Lakenmacher überraschend den Aufstieg in die 3. Liga und in der vergangenen Saison sensationell den Klassenverbleib.

Unfall am Dienstag

Auch dank Pascal Kinzel liegt Söhre auch in dieser Saison auf Kurs Klassenverbleib, mit 16:20 Punkten steht das Team derzeit auf dem siebten Platz. Am Dienstag trainierte das Team in der Steinberghalle in Diekholzen, dem mit knapp 3.000 Einwohnern Hauptort der Gemeinde. Im Fokus stand die Vorbereitung auf die Partie gegen den TuS Spenge, doch der Handball trat kurz darauf in den Hintergrund.

Am Abend schrillten nach einem Unfall gegen 22:30 Uhr die Sirenen in der Gemeinde. "Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Fahrer mit seinem VW von Diekholzen in Richtung Söhre. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in dem nahezu komplett zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden", so die Pressemeldung der Polizei Hildesheim.

Dass es sich bei dem schwerverletzten Fahrer um Torhüter Pascal Kinzel handelt, bestätigten Verantwortliche der Sportfreunde Söhre gegenüber der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Nach Angaben der Söhrer erlitt Kinzel mehrere Knochenbrüche, sei aber nicht in Lebensgefahr.

An Handball ist bei den Sportfreunden Söhre dennoch nicht zu denken. Der Verein steht unter Schock. "Die Mannschaft ist aktuell nicht in der Lage, Handball zu spielen", so Klubchef Ihlmann in der Hildesheimer Allgemeinen. Spenge habe der Bitte um eine Verlegung des Spiels sofort zugestimmt.