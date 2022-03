Nach schwerem Unfall im Qualifying: Mick Schumacher fällt für das Rennen aus

Mick Schumacher hat bei seinem heftigen Unfall in der Formel-1-Qualifikation von Saudi-Arabien wohl keine schweren Verletzungen erlitten, kann am Sonntag aber nicht fahren.

Mick Schumacher kracht in die Streckenbegrenzung. picture alliance / DPPI media

Es gehe dem 23-Jährigen körperlich gut, er habe bereits mit seiner Mutter Corinna gesprochen, teilte ein Sprecher des Haas-Teams am Samstag in Dschidda mit, das bestätigte auch mehr als eine halbe Stunde nach dem Crash Teamchef Günther Steiner am Sky-Mikrofon: "Mick ist bei vollem Bewusstsein, er hat mit seiner Mutter gesprochen. Er hat keine äußerlichen Verletzungen. Jetzt macht er einen Sicherheitscheck im Krankenhaus. Mick geht es gut, das ist das Wichtigste." Schumacher war, nachdem er kurz nach dem Crash bei Bewusstsein war und das Auto verlassen konnte, zuvor im Streckenhospital untersucht worden.

Nur ein Haas-Auto am Start

Die Konsequenz für den Sonntag: Der Deutsche wird nicht am Rennen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) teilnehmen, das teilte Haas später am Abend mit. Da der Rennstall keinen Ersatzfahrer nominierte, geht nur ein Haas-Bolide ins Rennen.

Schumacher war im zweiten Durchgang der Startplatz-Jagd auf dem ultraschnellen Stadtkurs mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Auto des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde quer über die Strecke geschleudert und kam dann schwer beschädigt zum Stillstand. Die Qualifikation wurde sofort unterbrochen. Die Unfallstelle musste mit großem Aufwand repariert und gesäubert werden.

Auch FIA gibt Entwarnung

Der Automobil-Weltverband FIA teilte bezüglich des 23-jährigen Schumacher mit: "Die Untersuchung im Medical Centre ergab keine Verletzungen, und er wurde vorsorglich ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda verlegt." In der Ergebnisliste der Qualifikation wurde er auf Platz 14 geführt.

