Nach schwachem Start: Nets trennen sich von Nash

Die Zeit von Steve Nash als Trainer der Brooklyn Nets ist vorbei. Das gab der Verein am Dienstagabend (MEZ) offiziell bekannt.

Seine Zeit in Brooklyn ist vorbei: Steve Nash. IMAGO/USA TODAY Network

Nach einer tollen Karrieren, in der Nash zu einem der besten Aufbauspieler der Liga zählte und unter anderem zweimal zum MVP gewählt wurde, stieg der heute 48-Jährige ins Trainergeschäft ein. Die Brooklyn Nets holten Nash 2020, der die Mannschaft um Superstar Kevin Durant im Idealfall zu Titeln führen sollte.

Aber das klappte nicht. Im ersten Jahr unter dem Coach war im Conference-Halbfinale gegen die Milwaukee Bucks Schluss, in der vergangenen Saison scheiterten die Nets bereits im Conference-Viertelfinale - und zwar klar und deutlich mit 0:4 an den Boston Celtics.

Nach einer wilden Off-Season samt vielen Gerüchten blieb Durant am Ende - und die Nets starteten als Team in die Saison, das zwar eine Riesen-Qualität im Kader hat, aber zugleich wohl die größte Wundertüte der NBA ist. Der Start zeigt genau das, denn Brooklyn ist nach sieben Spielen mit nur zwei Siegen und fünf Niederlagen nicht in der Spur, hinkt den eigenen Erwartungen hinterher.

Nach schwachem Saisonstart war eine Veränderung nötig

Der Verein reagierte nun und trennte sich von Nash. "Wir danken Steve für alles, was er in den gut zwei Jahren für unsere Franchise gemacht hat. Seit er hier Headcoach wurde, hatte er ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Wir danken ihm für sein Leadership und seine Ruhe, die er mitgebracht hat", sagt General Manager Sean Marks. "Persönlich war das eine sehr schwere Entscheidung. Aber nach Überlegungen und dem Blick, wie die Saison begonnen hat, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung nötig ist."

Ein Nachfolger soll nun zeitnah verkündet werden.