Nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade: Anklage gegen zwei Schützen

Eine Woche nach den tragischen Ereignissen bei der Super-Bowl-Parade haben die Behörden Anklage gegen zwei Schützen eröffnet. Eine großzügige Spende für die Familie des Todesopfers ist auch eingegangen.

Erst Freude, dann Panik und Trauer: Im Zuge der Super-Bowl-Parade der Chiefs war es in Kansas City zu einer Schießerei mit Todesfolge gekommen. IMAGO/USA TODAY Network

Nach der Schießerei bei der Super-Bowl-Siegesfeier in Kansas City sind am Dienstag (Ortszeit) zwei der mutmaßlichen Schützen wegen Totschlags angeklagt worden. Das teilten die Verfolgungsbehörden mit.

Die zwei Männer aus der Stadt im US-Bundesstaat Missouri müssen sich außerdem wegen bewaffneter Straftaten und unerlaubten Gebrauchs einer Waffe verantworten. Das teilte Jean Peters Baker, Staatsanwältin des Jackson County, gegenüber Reportern ausführlich mit.

Bei der traditionellen Parade des Super-Bowl-Siegers - die Chiefs hatten gegen die San Francisco 49ers mit einem 25:22 in der Overtime zum zweiten Mal in Folge den Titel errungen - war es am Mittwoch der vergangenen Woche zu einer Schießerei gekommen. Dabei war ein Mensch - Frau Elizabeth Lopez-Galvan - getötet worden. 22 weitere Menschen, darunter mehrere Kinder, waren teils schwer verletzt worden.

Weitere Anklagen könnten folgen

Grund für die Schießerei war laut Peters Baker eine verbale Auseinandersetzung unter mehreren Personen gewesen, die "sehr schnell eskalierte". Nach den Schüssen brach eine Panik unter den zahlreichen Fans aus.

Bereits am Freitagabend waren zwei Jugendliche vor dem Familiengericht "wegen Schusswaffenbesitzes und Widerstands gegen die Festnahme" angeklagt worden. Es werde "erwartet, dass weitere Anklagen folgen, da die Ermittlungen der Polizei andauern", hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Weitere Informationen wurden zum Schutz der jugendlichen Angeklagten nicht veröffentlicht.

Großzügige Spenden

Für die Familie der zweifachen Mutter, die durch in die Menge abgefeuerte Schüsse tödlich verletzt worden war, war bereits kurz nach der Tat eine Spendenkampagne im Netz eingerichtet worden. Binnen kürzester Zeit wurde dort das angegebene Spendenziel von 75.000 US-Dollar weit übertroffen - auch dank Musikerin Taylor Swift. Die Freundin von Chiefs-Tight-End Travis Kelce hatte binnen weniger Minuten zweimal auf der Seite - jeweils 50.000 US-Dollar - gespendet. Insgesamt waren so zügig 180.000 US-Dollar und mehr zusammen gekommen.