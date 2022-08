Nach Schock um Demaj: Fortuna Köln sucht Ersatz

Leon Demaj wird Fortuna Köln monatelang fehlen. Der Stürmer erlitt zum Saisonauftakt einen Kreuzbandriss. Nun ist der Verein auf Ersatzsuche.

Der 2. Spieltag der Regionalliga West stand für den SC Fortuna Köln noch unter dem Eindruck der schweren Knieverletzung Leon Demajs. Der Stürmer hatte sich beim Saisonauftakt gegen Lippstadt (0:1) in der Nachspielzeit ohne Gegnereinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen und wird bis weit in die Rückrunde hinein ausfallen. Es war der bittere Schlusspunkt eines missratenen Auftaktspiels.

Am Samstag nun kamen die Fortunen mit "Leon, wir sind für dich da!"-Shirts auf den Rasen des Wersestadions von Rot Weiss Ahlen, um ihren verletzten Kollegen zu unterstützen. Doch hätten sie wohl auch die Qualitäten des Torjägers sehr gut gebrauchen können. Denn trotz guter Chancen und halbstündiger Überzahl kam die Fortuna am Ende nicht über ein 1:1 hinaus und muss somit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Sascha Marquet verwandelte in der 16. Minute einen an Stipe Batarilo verursachten Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel traf der frühere Fortune André Dej mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1-Ausgleich (58.). Wenige Augenblicke später flog Ahlens Verteidiger Tobias Reithmeir mit gelb-roter Karte vom Platz. Doch die Gastgeber retteten das Ergebnis mit zehn Spielern über die Zeit und freuen sich aus Begegnungen mit den vermeintlichen Favoriten Wuppertal und Fortuna Köln über vier Punkte. "Unterm Strich bleibt, dass wir aus unseren Chancen und auch aus der Überzahl am Schluss zu wenig gemacht haben", sagte Kölns neuer Trainer Markus von Ahlen selbstkritisch nach Abpfiff. "Es zeigt, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben." Auf dem Platz - und daneben.

Bis zum Ende der Transferfrist möchte die Fortuna noch einen Vertreter für den verletzten Demaj verpflichten. "Wir wollen für Ersatz sorgen, darauf liegt der Fokus", sagte Sportdirektor Matthias Mink. Auch wenn man Demaj mit seinen Qualitäten eigentlich kaum ersetzen könne. "Wir werden genau hinschauen und den Markt intensiv verfolgen." Erste Telefonate seien bereits geführt worden.

Fortuna Köln hatte den 24 Jahre alten Demaj vor einem Jahr von den Sportfreunden Lotte verpflichtet. Als einer von wenigen Kölnern spielte der Angreifer eine konstant gute Rückrunde und war an vielen Toren beteiligt. "Das ist ein Schlag ins Gesicht. Auch wenn du schon mit etwas Schlimmem rechnest. Es nimmt einen mit, auch uns als Verein", beschrieb Mink die schwere Verletzung des Stürmers. Nun gilt es, die Zeit bis zu seiner Rückkehr gut zu überbrücken.