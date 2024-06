Nach schlimmem Zusammenprall: Sorgen um Varga

Ungarn darf weiter vom Achtelfinale hoffen. So sehr sich die Magyaren auch über den späten 1:0-Sieg gegen Schottland freuten, dieser wurde überschattet von schlimmen Szenen um Barnabas Varga.

Sportlich hatte die Partie zwischen Schottland und Ungarn (0:1) nicht wirklich viel zu bieten - das Duell lief unter dem Motto "viel Kampf, viel Krampf".

In der 68. Minute geriet das Spiel aber für einige Minuten zur absoluten Nebensache, denn bei einer Freistoßflanke von Dominik Szoboszlai kam es zu einem schlimmen Zusammenprall. Schottlands Schlussmann Angus Gunn kam resolut heraus und rauschte in vollem Tempo mit seinem Mitspieler Anthony Ralston und mit Barnabas Varga zusammen.

Der Ungar blieb am Boden liegen, rasch kamen die Ärzte aufs Feld und es wurden Erinnerungen an die schlimmen Momente bei der letzten EM wach, als der Däne Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitten hatte.

Leichte Entwarnung und Krankhausaufenthalt

Was bei Varga vorgefallen ist, ist aktuell unklar. Sicher ist: Der 30-Jährige wurde mit einer Plane abgeschirmt, einige Minuten lang behandelt und anschließend mit einer Trage unter großem Applaus des Publikums fortgebracht.

Später vermeldete MagentaTV, dass Varga bei Bewusstsein und in der Lage sei, zu kommunizieren. Der 30-Jährige wurde aber zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Das wurde kurz darauf vom ungarischen Verband via Kurznachrichtendienst X bestätigt. Dort hieß es, dass Vargas Zustand stabil sei und man mitteilen werde, wenn es Neuigkeiten zu dessen Status gebe.

Ob der 14-malige Nationalspieler, der bei der EM in jedem Spiel in der Startelf gestanden und beim 1:3 gegen die Schweiz zum Auftakt auch getroffen hat, den Ungarn in einem möglichen Achtelfinale zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.