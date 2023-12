Nach "schlechtestem Jahr meiner Karriere": 'Rekkles' heuert bei Weltmeister T1 an

Gerüchte hatte es bereits gegeben, nun ist es offiziell: Martin 'Rekkles' Larsson schließt sich nach zahlreichen LEC-Jahren T1 an. Beim amtierenden Weltmeister zählt er zunächst zum Academy-Team.

Den Wechsel bestätigten Larsson und T1 am Montagmittag in den sozialen Medien. "Eine LEC-Legende ist unserem T1 Esports Academy Team als Support beigetreten", lautete die Ankündigung von T1 auf X. Für den 27-Jährigen gehe damit ein Traum in Erfüllung. "Es macht mein inneres Kind sehr glücklich."

Rollenwechsel ins Fnatic-Aus

Der Wechsel kommt gemessen an der abgelaufenen Spielzeit, die für 'Rekkles' als gebraucht verbucht werden darf, durchaus überraschend. Nachdem er sich nach zwölf Jahren, in denen er als AD Carry zur Legende geworden war, für einen Rollenwechsel entschieden hatte, war er bei Fnatic nicht mehr zum Zug gekommen. Adrian 'Trymbi' Trybus wurde dem vierfachen LEC-Champion als Support vorgezogen, weshalb der langjährige Wahlberliner Summer Split sowie Worlds von der Bank verfolgte und ganz offen zugibt: "2023 war wahrscheinlich das schlechteste Jahr meiner Karriere."

Ich bin lange genug unten geblieben. Es wird Zeit, dass ich wieder aufstehe. Martin 'Rekkles' Larsson

In Südkorea will Larsson nun einen Neuanfang wagen. "Ich entscheide mich dafür, nach vorne zu schauen, und habe große Pläne, mich neu zu erfinden", verkündete der vierfache LEC-All-Star bereits Ende November, ohne zu diesem Zeitpunkt bereits zu verraten, dass dies in den Reihen des amtierenden Weltmeisters geschehen solle. "Ich bin lange genug unten geblieben. Es wird Zeit, dass ich wieder aufstehe."

Über die außergewöhnliche Chance am anderen Ende der Welt habe er daher nicht lange nachdenken müssen. "Ich hasse 'Was-wäre-wenns', sie beschäftigen mich", verriet 'Rekkles' in einem Vorstellungsvideo von T1. Daher wolle er nun sehen, "wie gut ich als Support werden kann. So weiß ich zumindest, wenn meine Karriere zu Ende ist, dass ich alles versucht habe."