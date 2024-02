Nach Schiri-Schelte: 35.000 Dollar Strafe für Clippers-Trainer Lue

Die Los Angeles Clippers haben ihr NBA-Spiel bei den Golden State Warriors am Mittwoch zwar gewonnen, Trainer Tyronn Lue war aber dennoch stocksauer auf die Schiedsrichter. Seine Aussagen sind teuer.

Muss für seine Kritik an den Unparteiischen Strafe zahlen: Clippers-Head-Coach Tyronn Lue. Getty Images

Der Trainer von Basketball-Weltmeister Daniel Theis muss 35.000 US-Dollar Strafe zahlen. Die NBA begründete die Entscheidung am Freitag mit Aussagen von Tyronn Lue nach dem Sieg der Clippers zwei Tage zuvor bei den Golden State Warriors. Lue war nach dem 130:125, als er im Schlussviertel von den Schiedsrichtern rausgeschmissen worden war, dabei gefilmt worden, wie er sagte: "Wo sind die Schiris jetzt? Betrügen. Das ist alles, was sie getan haben." Er äußerte zudem, er wolle einen der Unparteiischen "in den Mund treten".

Die Clippers zählen derzeit zu den formstärksten Teams in der Liga und gelten als einer der Kandidaten auf die Meisterschaft. Theis, der während der Saison von den Indiana Pacers zu den Clippers gewechselt war, kam bei der Partie in San Francisco nicht zum Einsatz.