Nach Schicksalsschlag und Afrika-Cup: Adlis starke Rückkehr

Der Januar brachte Amine Adli sportlich wie auch besonders privat eine schwierige Phase. Nichtsdestotrotz hat sich der 23-Jährige jetzt eindrucksvoll zurückgemeldet.

In Heidenheim war er der Matchwinner. Das 1:0 von Jeremie Frimpong hatte Amine Adli mit einer präzisen Hereingabe vorbereitet, um dann beim 2:0 als Empfänger eines Traumpasses von Florian Wirtz Heidenheims Keeper Kevin Müller zum umkurven und einzuschießen.

Doch nicht nur damit hat der marokkanische Nationalspieler seine Wertigkeit für Bayer 04 nachgewiesen. Nein, auch mit seinem extrem lauffreudigen Spielstil und seinen Sprints, mit denen er immer wieder hinter die gegnerische Abwehrkette sticht, sind ein wichtiges Element.

Dies hatte der Linksfuß schon in den zwei Partien vor Heidenheim eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als er erst im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart (3:2) als Joker nach eben einem solchen Lauf das wichtige 2:2 erzielte und gegen die Bayern beim 3:0-Erfolg zwar im Abschluss unglücklich agierte, aber mit seinen Sprints die Münchner Abwehr immer wieder vor Probleme stellte, zudem beim Anlaufen vorbildliche Dienste verrichtete.

Xabi Alonso: "Wir brauchen den besten Amine"

Mit diesen beiden Auftritten hatte sich Adli auch gegen Heidenheim das Startelfmandat verdient, obwohl Xabi Alonso gegen den Aufsteiger wieder auf das 3-4-3 setzte, nachdem er im Liga-Gipfel noch das überraschende und auch auf Adli zugeschnittene 4-2-2-2 gewählt hatte. Anders als gegen die Bayern saß Jonas Hofmann, bislang halbrechts offensiv gesetzt, in Heidenheim nicht aus taktischen Gründen zu Beginn auf der Ersatzbank.

Xabi Alonso war dementsprechend zufrieden mit Adlis Leistungen. "Wir brauchen den besten Amine. Er war erst beim Afrika-Cup, jetzt haben wir mehr Möglichkeiten. Amine ist in einem guten Moment. Wir brauchen seine Energie, seine Qualität, seine Läufe in die Tiefe. Gegen Stuttgart, die Bayern und auch in Heidenheim hat er es sehr gut gemacht."

Adli legte in der Tat eine starke Rückkehr auf den Rasen. Was umso erstaunlicher ist, da er im Januar einem Schicksalsschlag hinnehmen musste, als seine schwer erkrankte Mutter verstarb. Auch seine Auftritte beim Afrika-Cup mit Marokko, das unerwartet schon im Achtelfinale an Südafrika (0:2) scheiterte, taugte nicht als Stimmungsaufheller. Umso bemerkenswerter sind die Leistungen Adlis seit seiner Rückkehr nach Leverkusen.

Hier wirkt der frühere französische U-21-Nationalspieler auf dem Platz ganz unbeschwert. Und auch vor dem Mikrophon gab sich Adli nach dem 2:1-Sieg und dem damit 32. Pflichtspiel ohne Niederlage in dieser Saison locker.

"Natürlich sind es sehr viele Spiele ohne Niederlage, aber wir machen uns darüber keine Gedanken in der Kabine, sondern wollen jedes Spiel gewinnen", stimmt er erst in den Leverkusener Tenor ein, um dann aber mit einem Augenzwinkern anzufügen: "Warten wir mal ab, mit wie vielen Siegen wir die Saison beenden." Und wie oft er auch in der Zukunft in Bayers Startformation steht.