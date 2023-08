Nach "Schatten" und "Licht": BVB II muss zum Jahn

Der Start ist geglückt, Borussia Dortmund II ist mit einem Unentschieden und nun dem Sieg gegen den SC Freiburg II in die Saison gestartet. Jan Zimmermann ordnet den Dreier entsprechend ein.

In der vergangenen Spielzeit musste der BVB II bis zum 4. Spieltag auf den ersten Sieg warten, 2023/24 ist die Borussia schon früher dran. Und nach dem 1:0-Sieg gegen Freiburgs Zweitvertretung ist Dortmund nach zwei Spielen ungeschlagen, weist vier Punkte auf.

Danach sah es gegen die Breisgauer zunächst nicht aus. "In den ersten 20 Minuten hat man uns die Nervosität angemerkt. Wir waren nicht mutig“, sagte Trainer Jan Zimmermann. Das sah der starke Mittelfeldspieler Ole Pohlmann (kicker-Note 2,0) so: "Am Anfang haben wir etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden." Langsam arbeitete sich der BVB II aber in die Partie und kam mit dem Pausenpfiff durch Michael Eberwein sogar zur Führung.

Mit dieser im Rücken lief es für die Schwarz-gelben im zweiten Durchgang dann besser. "Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir aber gezeigt, was wir können", meinte Pohlmann. Das konnte Zimmermann nur unterstreichen: "Das Tor hat uns sehr viel Sicherheit gegeben. In der zweiten Hälfte hat man dann den Fußball gesehen, den wir spielen wollen. Viel energischer, viel druckvoller, viel aggressiver und vor allem viel mutiger."

Am Ende blieb es beim 1:0, bei dem der Trainer "ein wenig Schatten, aber auch viel Licht gesehen" hatte. Entsprechen ordnete Zimmermann das Spiel ein: "Für unsere Entwicklung war das ein guter Schritt nach vorne, weil uns bei der Entwicklung eben auch Punkte helfen." Die soll es am Mittwoch auch wieder geben. Dann geht es zum Jahn nach Regensburg (19 Uhr, LIVE! bei kicker).