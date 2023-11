Nach Schades Trennung: Berater Barthel erklärt sich

Brentfords Nationalspieler Kevin Schade (21) hat sich von seinem langjährigen Berater Maik Barthel getrennt, nachdem dieser sexistische Äußerungen über Union Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta getätigt hatte. Nun äußert sich Barthel zu dieser Angelegenheit.

"Als erstes möchte ich betonen, dass mein Tweet zu Union Berlin in der vergangenen Woche leider total misslungen ist. Es war niemals mein Ziel, Frau Eta in den Mittelpunkt meiner Nachricht zu stellen oder sie zu diskreditieren. Mir ist bewusst, dass das aber durch meine unangebrachte Wortwahl so rüberkam. Das tut mir leid", sagt Barthel im Gespräch mit dem kicker und erklärt: "Meine Kritik sollte ausschließlich Union Berlin und der aus meiner Sicht verfehlten Transferpolitik gelten, mit der eine zuvor funktionierende Mannschaftshierarchie durcheinandergebracht wurde."

Nachdem Union Eta interimsweise zur ersten weiblichen Co-Trainerin der Bundesliga-Geschichte befördert hatte, hat der frühere Lewandowski-Berater Barthel vorige Woche bei X, ehemals Twitter, kommentiert: "Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft? Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschafts-Hierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Storys aktuell."

Der Post war in der Folge scharf kritisiert worden. Daraufhin hatte Barthel ihn gelöscht und stattdessen geschrieben: "Ich muss es umformulieren. Eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird dem 1. FC Union Berlin nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen."

Podcast Gewalt, Fans und Polizei: Eine neue Dimension der Probleme? (mit Christoph Ruf) Zunehmende Gewalt und verhärtete Fronten zwischen Fans und der Polizei. Italien zittert sich zur EM und spricht vom Titel. Und: Kevin Schade setzt sich gegen Sexismus ein. alle Folgen

Äußerungen haben Trennung mit Schade zur Folge

Zu den Beweggründen seiner öffentlichen Äußerungen erklärt Barthel nun: "Mir kam es so vor, dass Union Berlin die Tatsache, dass Frau Eta jetzt die erste Co-Trainerin in der Männer-Bundesliga ist, nutzen wollte, um für gute Presse zu sorgen und von eigenen Fehlern und Problemen abzulenken." In Bezug auf Eta sagt Barthel: "Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen in verantwortlichen Positionen im Männerfußball, war ja auch selbst eine Zeit lang der Berater von Ex-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan und wünsche Frau Eta größtmöglichen Erfolg bei ihrer Aufgabe."

Da Barthel auf völlig unangebrachte Weise seine Kritik an Unions Transferpolitik mit der Personalie Eta vermischt hat, muss er mit der harten wie berechtigten Kritik an seinen Äußerungen leben. Beruflich hat er dadurch einen erheblichen Nachteil erfahren, da Schade als sein bislang wertvollster Klient die langjährige Zusammenarbeit mit einem klaren Statement beendet hat.

Ich akzeptiere und respektiere natürlich Kevins Entscheidung und wünsche ihm weiterhin alles Gute in seiner Karriere. Maik Barthel

Barthel sagt dazu: "Wir durften Kevin Schade von der U 15 bei Energie Cottbus bis zum Nationalspieler begleiten. Das macht uns als Firma sehr stolz. Ich bedaure sehr, dass es durch meinen unangebrachten, misslungenen, öffentlichen Kommentar zum Ende unserer Zusammenarbeit gekommen ist. Wir haben miteinander gesprochen und ich akzeptiere und respektiere natürlich Kevins Entscheidung und wünsche ihm weiterhin alles Gute in seiner Karriere."

Barthel ist Inhaber der "Eurosports Management GmbH", die unter anderem den U-21-Nationalspieler Maximilian Beier vertritt. Ob Schade, der dieses Jahr in drei A-Länderspielen zum Einsatz kam und seine Reha nach einer Adduktoren-OP derzeit teilweise in München absolviert, schon einen neuen Berater hat, ist öffentlich noch nicht bekannt.