Nach Saar-Pfalz-Derby: Geldstrafen für Saarbrücken und Kaiserslautern

Die Vorkommnisse rund um das Saar-Pfalz-Derby zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern haben für die Vereine ein Nachspiel: Beide Klubs wurden zu Geldstrafen verurteilt.

Hitzig ging es im Saar-Pfalz-Derby am 6. November 2021 im mit 15.544 Zuschauern ausverkauftem Ludwigsparkstadion zu. Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen. Denn schon der Anpfiff der Partie, die die Roten Teufel mit 2:0 für sich entscheiden konnten, erfolgte mit rund fünf Minuten Verzögerung. Grund war das Zünden von zahlreichen pyrotechnischen Gegenständen in den jeweiligen Fanblocks beider Vereine. Einige Anhänger beider Klubs zündeten zudem im weiteren Verlauf der Partie immer wieder verschiedene pyrotechnische Gegenstände ab. Wegen des Abrennens Bengalischer Feuer und zehn Böllern im FCK-Fanblock während der Pause verzögerte sich der Wiederanpfiff um zwei Minuten.

Zudem wurden im Saarbrücker Fanblock während der Partie auch Fanutensilien der Gäste angezündet. Ferner warfen Saarbrücker Zuschauer in der 88. Minute drei gefüllte Plastikbecher in Richtung des Schiedsrichterassistenten auf das Spielfeld, woraufhin es zu einer kurzen Spielunterbrechung kam. Nach Abpfiff durch Schiedsrichter Florian Badstübner stürmten circa 50 Anhänger des 1. FCS den Innenraum. Der Ordnungsdienst verhinderte ein Vordringen in den Kaiserslauterer Zuschauerbereich.

Wegen der Vorkommnisse hat das DFB-Sportgericht am Donnerstag gegen Saarbrücken eine Strafe von 24.000 Euro ausgesprochen, der 1. FC Kaiserslautern wurde mit einer Strafe von 35.000 Euro belegt. Allerdings können von diesen Summen Teile für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Kaiserslautern stehen dafür 10.500 Euro, Saarbrücken 8000 Euro zur Verfügung. Die Maßnahmen müssen dem DFB gegenüber bis 31. August nachgewiesen werden.

DFB-Gericht gewährt Nachlass wegen Corona-Folgen

Angesichts der Vorkommnisse wären die am Strafenkatalog orientierten Geldstrafen für beide Vereine noch höher ausgefallen. Allerdings gewährt das DFB-Sportgericht "momentan generell einen Nachlass von 25 Prozent im Hinblick auf die finanziellen Einbußen, die den Vereinen derzeit durch die verringerten Zuschauerkapazitäten zu Corona-Zeiten entstehen." Sowohl Saarbrücken als auch Kaiserslautern haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.