Nach Run auf BayArena: Roma verkauft 60.000 Tickets in vier Stunden

Das Europa-League-Halbfinale zwischen der AS Rom und Bayer 04 Leverkusen elektrisiert die Massen - in Italien und Deutschland.

Nur noch vier Mannschaften kämpfen um die zweitwichtigste Trophäe im europäischen Fußball. Bayer 04 Leverkusen ist als einziges deutsches Team noch in Europa vertreten - und peilt im Halbfinale gegen die AS Rom das Europa-League-Endspiel an.

Am 11. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt in der Ewigen Stadt das Hinspiel, das sich als absoluter Publikumsmagnet erwies. Für den ersten Vergleich der beiden Teams im Stadio Olimpico war der Heimbereich rasend schnell ausverkauft: Am Mittwochabend waren die insgesamt über 60.000 Tickets nach vier Stunden nach Start des freien Verkaufs vergriffen. Seit 12 Uhr am Donnerstag haben nun die Leverkusener Fans die Möglichkeit, Eintrittskarten aus dem Auswärtskontingent zu erwerben.

Das Rückspiel in Leverkusen am 18. Mai (21 Uhr) wirft auch schon seine Schatten voraus: Die knapp 30.000 Tickets für die Partie in der BayArena waren vor wenigen Tagen binnen 90 Minuten abgesetzt worden. Von den vergangenen vier Heimspielen der Werkself waren drei ausverkauft - das gegen Union Saint-Gilloise (1:1), das gegen Eintracht Frankfurt (3:1) und das gegen den FC Bayern (2:1). Zum jüngsten Vergleich mit RB Leipzig (2:0) kamen 29.085 der möglichen 30.210 Zuschauer, einzig das Gästekontingent wurde nicht vollkommen ausgeschöpft.

Der Run auf die beiden vorherigen Europa-League-Heimspiele - Leverkusen war als Gruppendritter aus der Champions League "abgestiegen" - hatte sich noch in Grenzen gehalten: Beim 2:3 gegen die AS Monaco in den K.-o.-Runden-Play-offs waren 27.864 Fans in die BayArena gekommen, beim 2:0 gegen Ferencvaros Budapest im Achtelfinal-Hinspiel 25.001 Anhänger.

Erinnerungen an ManUnited - Roma will zweiten Titel in Folge

Für die formstarken Leverkusener, die seit mittlerweile 13 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen sind, ist die Europa-League-Vorschlussrunde das erste europäische Halbfinale seit 21 Jahren. In der Champions-League-Saison 2001/02 übersprang Bayer 04 im Halbfinale die Hürde Manchester United (2:2 auswärts, 1:1 zu Hause), im Endspiel von Glasgow hieß der Sieger dann aber Real Madrid um Zinedine Zidane (2:1).

Die Fans der Roma sind dagegen fast schon "verwöhnt": In der vergangenen Saison gewannen die Giallorossi die Premierenausgabe der neu eingeführten Europa Conference League gegen Feyenoord Rotterdam (1:0), das der italienische Hauptstadtklub auch im jüngsten Europa-League-Viertelfinale ausschaltete. Der Triumph des Teams von Trainer José Mourinho in der Conference League bedeutete für den Verein den ersten internationalen Titel seit 61 Jahren.