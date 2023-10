Nach Rump-Aus: Rödinghausen sucht den neuen Maaßen

Carsten Rump musste kürzlich beim SV Rödinghausen gehen. Jetzt will der ambitionierte Klub aus der Regionalliga West so etwas wie eine neue Version von Enrico Maaßen. Der ebenfalls kürzlich beim FC Augsburg Entlassene hinterließ beim SVR nämlich zwischen 2018 und 2020 große Fußspuren.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Im Hauptberuf unterrichtet Jan Stromberg (38) als Lehrer für Deutsch und Sport an einer Hauptschule im niedersächsischen Wallendorf. Dass dort aktuell Herbstferien sind, trifft sich gut. Gemeinsam mit seinem Assistenten Lennard Warweg (35) ist A-Lizenz-Inhaber Stromberg nämlich beim West-Regionalligisten SV Rödinghausen seit der Freistellung des bisherigen Cheftrainers Carsten Rump (42) und dessen Co-Trainers Massimilian Porcello (43) zu Wochenbeginn interimsweise für die erste Mannschaft verantwortlich.

Das Duo, das seit Saisonbeginn die U 23 des Klubs in der Westfalenliga 1 coacht (aktuell Platz sechs mit 15 Punkten aus zehn Spielen), wird das Team auch am Samstag, 14 Uhr, im wichtigen Heimspiel gegen den Aufsteiger SSVg Velbert betreuen. Darauf legte sich die Vereinsführung inzwischen fest.

"Beide gehen mit viel Elan und Leidenschaft an die Aufgabe heran", lobt SVR-Geschäftsführer Alexander Müller im kicker-Gespräch. "Wir haben volles Vertrauen, dass sie es mit dem Team schaffen werden, dieses wichtige Heimspiel für uns zu entscheiden." Schließlich steht bei gerade einmal zwei Punkten Abstand zur Gefahrenzone für die als Titelkandidat in die Saison gestarteten Ostwestfalen einiges auf dem Spiel. Der Tabellenvorletzte aus Velbert könnte mit einem Sieg am Wiehen zumindest nach Punkten mit Rödinghausen gleichziehen. Eine schwer verdauliche Vorstellung für den Regionalliga-West-Meister von 2020 und zweimaligen Westfalenpokalsieger.

Zwar bleiben die SVR-Verantwortlichen bei der Ankündigung in ihrer Pressemitteilung, "zeitnah" einen neuen Cheftrainer vorstellen zu wollen. Vor dem Velbert-Spiel wird das aber nicht passieren, auch wenn der Kandidatenkreis zuletzt schon stark eingegrenzt werden konnte. "Wir suchen erneut einen Trainer, der fleißig und hungrig ist, der möglichst die Liga schon kennt und heiß darauf ist, bei uns das Team, aber auch sich selbst zu entwickeln", umschreibt Alexander Müller das Anforderungsprofil.

Der SV Rödinghausen ist für viele Trainer nach wie vor eine coole Adresse. Geschäftsführer Alexander Müller

Er dürfte dabei in etwa an einen Typ wie den früheren SVR-Erfolgstrainer Enrico Maaßen denken, der sich in Rödinghausen für höhere Aufgaben empfahl und bis vor wenigen Tagen den FC Augsburg in der Bundesliga betreute. Anfragen und Bewerbungen gab es nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels bereits jede Menge. "Der SV Rödinghausen ist für viele Trainer nach wie vor eine coole Adresse", sagt Müller nicht ohne Stolz.

Für Carsten Rump endete das äußerst vielversprechend begonnene Engagement nach etwas mehr als zwei Jahren, den Plätzen sechs und vier, einem Titelgewinn im Westfalenpokal (2022) und bei einem immer noch sehr ordentlichen Punkteschnitt von 1,72. In dieser Saison wurde der SVR den eigenen Ansprüchen und Erwartungen jedoch in keiner Weise gerecht. Vier Siege nach fünf Heimspielen können sich zwar sehen lassen. Nach sechs Auswärtspartien jedoch null Punkte und nur ein einziges Tor auf dem Konto zu haben, ist schlicht inakzeptabel. Gleich viermal unterlag Rödinghausen 0:1, mehrfach durch Gegentore in der Nachspielzeit, so auch zuletzt in Wiedenbrück. Allein mit fehlendem Matchglück ließ sich das zuletzt allerdings nicht mehr begründen. Es fehlten oft die richtigen Lösungen, vor allem gegen tiefstehende Gegner.

Engelmann fehlt erneut

Dass der von Drittligist Rot-Weiss Essen zurückgekehrte Rekordtorjäger Simon Engelmann (34) bisher überhaupt nicht zündete, immer wieder durch Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen wurde und nach einer Mandel-Operation auch gegen Velbert fehlen wird, ist Rump nicht vorzuwerfen. Dass allerdings andere Zugänge wie etwa Dino Bajiric (28/von Alemannia Aachen), Leon Tia (28/SC Wiedenbrück) oder Mordecai Zuhs (21/Rot Weiss Ahlen) kaum eine Rolle in den Planungen spielten, sorgte schon für einiges Stirnrunzeln. Auch von Rückkehrer Eros Dacaj (27/SV 07 Elversberg) oder Luca Horn (24/FC Hansa Rostock) hatte man sich deutlich mehr versprochen.

Dazu sorgte auch intern für einige Diskussionen, dass Kapitän Daniel Flottmann (39) von einer festen Größe zum ständigen Bankdrücker wurde und auch ein früherer Leistungsträger wie Julian Wolff (31) außen vor war. Für jeden Einzelfall hatte Rump nachvollziehbare Gründe parat. Wenn dann allerdings die Ergebnisse ausbleiben, dann gehen schlicht die Argumente aus.