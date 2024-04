Nach rüder Grätsche: Bremens Stage für drei Spiele gesperrt

Bremens Jens Stage (27) sorgte beim 1:1 in Frankfurt für eine unschöne Szene. Für sein rüdes Foulspiel am gegnerischen Sechzehner ist nun das Strafmaß bekannt.

Bremens Jens Stage ist sicherlich nicht als Treter bekannt, das zeigt allein schon der Fakt, dass er vor der Partie am Freitagabend in Frankfurt in seiner Karriere noch keine Rote Karte gesehen hat. Aber das änderte sich bei Bremens Gastspiel bei der Eintracht (1:1).

In der 72. Minute wollte Stage am gegnerischen Strafraum einen Konter der Frankfurter unterbinden und grätschte Gegenspieler Jean-Matteo Bahoya rüde um. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte zunächst Gelb, aber die Zeitlupe veranschaulichte schnell, dass das ein ganz böses Einsteigen war. Der Werderaner traf seinen Gegenspieler voll oben am Schienbein. Der VAR schickte den Schiedsrichter dann auch an den Monitor, es konnte nur eine richtige Entscheidung geben: glatt Rot.

"Rrohes Spiel gegen den Gegner"

Am Dienstag gab das DFB-Sportgericht nun das Strafmaß bekannt: Stage wurde "wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner" für drei Spiele gesperrt. Damit fehlt er Bremen in den Partien in Leverkusen, zuhause gegen Stuttgart und in Augsburg. Werder hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Stage gehört an der Weser zum absoluten Stammpersonal, stand in der Bundesliga in dieser Saison bisher 27-mal auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen. In Frankfurt kehrte der 27-Jährige gerade erst nach einer Gelbsperre zurück, nun ist er erneut zum Zuschauen gezwungen.