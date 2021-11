Nach Rückstand: Ulm feiert gegen Venedig ersten Eurocup-Sieg

Ratiopharm Ulm hat am dritten Spieltag des Eurocups den ersten Sieg eingefahren - trotz eines 21-Punkte-Rückstands zur Pause. Crailsheim hingegen kassierte die nächste Niederlage.

Die von Jaka Lakovic trainerten Ulmer gewannen gegen Umana Reyer Venedig mit 90:83 (28:49) nach Verlängerung. Jaron Blossomgame (17 Punkte) trumpfte in der Schlussphase auf, Semaj Christon (19 Punkte) avancierte zum Topscorer.

Ulm zwischenzeitlich 20 Zähler hinten

Dabei bekamen die Hausherren in der ersten Hälfte die Dreierschützen der Gäste nicht in den Griff: Nach gut 15 Minuten hatte Venedig bereits elfmal von außen getroffen und war dort bereits auf 20 Zähler Differenz enteilt. Im dritten Durchgang aber änderten sich die Vorzeichen, die Ulmer markierten in jenem Spielabschnitt 29 Punkte. Vor allem der deutsche Nationalspieler Karim Jallow (18 Punkte) setzte nach der Pause Akzente.

In der Schlussphase des vierten Viertels holte sich Ulm dank eines 13:3-Laufs das Momentum. Venedig kam aber zurück und glich bei 22 Sekunden zu spielen zum 67:67 aus - Verlängerung. Dort traf Jaron Blossomgame für Ulm zwei Dreier, mit einem 12:2-Lauf führten die Gastgeber die Entscheidung herbei.

Crailsheim zeigt wechselhafte Leistung

Bei den Hakro Merlins Crailsheim läuft es indes nicht so gut. Im FIBA Europe Cup ging auch das zweite Heimspiel verloren. Gegen das dänische Team Bakken Bears kassierte Crailsheim eine 77:86 (40:51)-Niederlage. Nach vier Spieltagen weist die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim in der Gruppe G daher eine Bilanz von 2:2 Siegen auf - wie jeder der vier Klubs.

Bereits zur Pause kassierten die Gastgeber 51 Punkte. Durch einen 2:11-Lauf Mitte des zweiten Viertels hatten die Merlins zudem abreißen lassen müssen. Erst im dritten Durchgang drehten die Crailsheimer die Partie: Ein 22:10 brachte ihnen die erste Führung seit den Anfangsminuten ein.

Im vierten Viertel stockte die Offensive der Gastgeber dann aber, eineinhalb Minuten vor Schluss lagen die Merlins mit neun Zählern Differenz hinten - ein zu großer Rückstand. Das Hinspiel in Dänemark vor drei Wochen hatte Crailsheim noch mit 91:78 gewonnen.