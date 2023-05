Nach Rückkehr zum FC Bayern: So sieht Rummenigge seine Aufgabe

Inmitten des großen Stühlerückens beim FC Bayern hat vor allem der Name Karl-Heinz Rummenigge für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der 67-Jährige ist in den Aufsichtsrat berufen worden. Was das bedeutet, das stellte der einst langjährige FCB-Vorstandsvorsitzende nun klar - und sprach auch über Trainer Thomas Tuchel.

Karl-Heinz Rummenigge mischt wieder aktiv mit beim deutschen Rekordmeister. Ganze zwei Jahre nach seinem Rückzug als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern wurde der 67-Jährige als neuntes Mitglied in den Aufsichtsrat der Münchner berufen.

Geschehen ist das mitten in der neuen Ausrichtphase des deutschen Meisters - und damit unmittelbar nach dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie Vorstandsboss Oliver Kahn. Das hatte der Aufsichtsrat rund um den finalen Bundesliga-Spieltag mit der auf dramatische Weise doch noch eingetüteten elften Titel in Serie auf einer außerordentlichen Sitzung beschlossen und darüber hinaus entschieden, dass der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen Kahns Rolle übernehmen würde. Die Salihamidzic-Nachfolge werde indes in Ruhe bis spätestens Weihnachten 2023 geregelt, das bestätigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Was zudem klar ist: Dreesen, der die Münchner ursprünglich 2023 verlassen wollte, wird in seiner neuen Rolle in sportlichen Fragen von Rummenigge und Hoeneß unterstützt.

"Ich greife nicht operativ ein"

Doch wie genau greift Rummenigge, der viele Jahre der starke Mann an der Säbener Straße war und in dessen Zeit das Triple 2013 unter Trainer Jupp Heynckes sowie der Titel-Sechserpack 2020 unter Hansi Flick fällt, ein?

"Was ich nicht tun werde, ist, dass ich operativ eingreife." Das stellte der frühere Bayern- und Inter-Profi im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an diesem Mittwoch klar. Er selbst sieht es wie folgt: "Ich bin auf der Aufsichtsratssitzung formal zum Mitglied dieses Gremiums ernannt worden. Darin besteht schon ein erster großer Unterschied zu dem, was ich früher gemacht habe. Der Aufsichtsrat ist das höchste Gremium, aber das operative ist der Vorstand. Den führt jetzt Jan-Christian Dreesen als Vorsitzender an. Und wir hoffen, dass wir auch beim Sportdirektor/Sportvorstand zügig eine Lösung präsentieren können. Ich werde versuchen, als Aufsichtsrat den Verein zu beraten und auch im entsprechenden Sinn zu beaufsichtigen."

In der Praxis bedeute das, so Rummenigge weiter: "Wenn in Zukunft Dinge im Sport anstehen, wird man sicherlich im Aufsichtsrat speziell Uli Hoeneß und mich um Rat fragen." Hier formulierte er auch den eingangs erwähnten Satz ("Was ich nicht tun werde, ist, dass ich operativ eingreife") und ergänzte: "Es wird Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden und des künftigen Sportvorstands/Sportdirektors sein, Gespräche und Verhandlungen zu führen. Solange Letzterer nicht da ist, werden Uli und ich zusammen mit Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen und dem Trainer versuchen, diese Dinge zu bewerkstelligen."

Rummenigge will "Werte wie Harmonie, Loyalität, Atmosphäre zurückbringen"

Dass es rund um den FC Bayern in den letzten Monate turbulent zugegangen war und es obendrein auch sportliche Einbrüche gegeben hatte, entging Rummenigge natürlich nicht - auch wenn er "einige Zeit kein Insider" gewesen sei. Seine Meinung: "Es fällt auf, dass mit dem Trainerwechsel im März eine ziemlich große Unruhe in den Klub gekommen ist. Dazu kam, dass man ziemlich zügig aus dem DFB-Pokal und der Champions League leider ausgeschieden ist. Damit kam Unzufriedenheit auf. Wichtig ist, dass im Klub wieder gewisse Werte gelebt werden, die für den FC Bayern immer sehr wichtig waren. Ich war immer ein Freund davon, miteinander statt übereinander zu reden. Der FC Bayern ist immer eine große Familie gewesen. Werte wie Harmonie, Loyalität, Atmosphäre, die müssen wir zurückbringen."

Einst jahrelang starker Mann beim FC Bayern - und nun zurück: Karl-Heinz Rummenigge. IMAGO/Ulrich Wagner

Eine Chance dabei könne auch die Person Dreesen sein, denn: "Er steht jetzt für einen Paradigmenwechsel. Der Klub ist seit Jahrzehnten von ehemaligen Spielern gemanagt oder geführt worden, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, meine Person. Jan-Christian ist ursprünglich Finanzexperte, war früher schon im Banken-Vorstand. Aber ich habe acht Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und ich kann nur sagen: Die zwei Finanzvorstände, mit denen ich in meinen 20 Jahren als Chef den Klub geleitet habe, waren beide top. Sie waren ganz wichtig für das Wohlergehen des FC Bayern. In Zeiten wie diesen, in denen hunderte Millionen Euro im Fußball verbrannt werden, hat es der FC Bayern trotz der großen Corona-Krise geschafft, keine Verluste zu machen. Ich halte Jan-Christian für einhundert Prozent qualifiziert."

Kurzum: "Ich halte ihn für den absolut richtigen Mann, um das große Schiff Bayern München wieder auf Kurs zu bringen."

Tuchel? Rummenigge ist "überzeugt"

Genauso wie Rummenigge Thomas Tuchel als richtigen FCB-Trainer erachtet: "Ich hatte in meiner Amtszeit das große Glück, viele tolle Trainer wie Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Hansi Flick, Pep Guardiola oder auch Carlo Ancelotti erlebt zu haben. Ich bin überzeugt, dass Thomas Tuchel ein sehr erfolgreicher Trainer beim FC Bayern wird. Er hat ohne Frage keinen leichten Start gehabt. Aber der ist ihm auch erschwert worden durch die Unruhe, die der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu ihm mit sich gebracht hat. Das ist in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden. Und damit hat es auch Unruhe in der Mannschaft gegeben."

Oberstes Gebot sei Folgendes: "Wir müssen dafür sorgen, dass in den Klub schnell wieder Ruhe einkehrt. Ich war selbst Spieler, ich weiß, wie das ist. Unter Unruhe leidet die Mannschaft. Die Mannschaft muss das Vertrauen in den Klub haben - und der Klub in die Mannschaft.