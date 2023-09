Nach Rücken-OP: Guardiola feiert Comeback

Nach einer knapp dreiwöchigen Zwangspause nach einer Rücken-OP ist Pep Guardiola (52) zum englischen Meister Manchester City zurückgekehrt. Wie der Verein bekanntgab, leitete der Coach in dieser Woche erstmals wieder eine Trainingseinheit.

Ist nach seiner Operation am Rücken zurück auf dem Rasen: Manchester Citys Trainer Pep Guardiola. AFP via Getty Images

Mit zwei Siegen in der Liga sowie dem Gewinn des UEFA Super Cups gegen Sevilla war Manchester City in die Saison 2023/24 gestartet, dann ereilte die Skyblues aber ein Rückschlag. Trainer Pep Guardiola war Ende August in die Heimat gereist, um sich einer Routineoperation am Rücken zu unterziehen. Rund drei Wochen später können die Skyblues wieder auf ihren Coach setzen. Der Verein veröffentlichte am Mittwochabend erste Bilder, die den 52-Jährigen guter Dinge und zurück auf dem Trainingsplatz zeigen. Er sei in dieser Woche zurückgekehrt und tue das, was er am besten könne, schrieb der Verein auf seiner Website: Seinen Spielern seine Vision auf dem Rasen zu erklären.

Zwei Siege unter Co-Trainer Lillo

Während Guardiolas Abwesenheit hatte sein Co-Trainer Juanma Lillo, der erst kurz vor dem Saisonstart aus Katar zurück nach Manchester gekommen war, die Übungseinheiten geleitet und den Coach bei Spielen Vertreten. Die Ergebnisse stimmten auch ohne Guardiola: Gegen den Aufsteiger Sheffield United erkämpfte sich ManCity nach einem späten Ausgleich noch einen 2:1-Auswärtssieg, zuhause machten die Citizens mit Fulham United kurzen Prozess. Mit 5:1 schoss City den Tabellenzehnten des vergangenen Jahres ab und steht so weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur an der Spitze der Premier League.

Nach der Länderspielpause geht es für ManCity am Samstag nach London. Im Olympic Stadium in der englischen Hauptstadt wollen die Skyblues bei Europa-Conference-League-Sieger West Ham United bestehen und auch weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Dabei wird ein genesener Pep Guardiola an der Seitenlinie sicherlich helfen.