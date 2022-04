Nach Roy und Valentine: Neun weitere Spieler verlassen Augsburg

Die Augsburger Panther bauen ihren Kader weiter um, der DEL-Klub trennt sich von neun Spielern.

Am Donnerstag gab der AEV bekannt, dass mit Scott Valentine und Olivier Roy zwei "prägende Spieler" den Klub verlassen, am Freitag vermeldete der DEL-Verein neun weitere Akteure, die in der nächsten Saison nicht zur Verfügung stehen werden.

Dabei handelt es sich um die Torhüter Moritz Borst, Oskar Östlund und Marinus Schunda sowie Verteidiger Jesse Graham.

Außerdem werden die Angreifer Brad McClure, Samir Kharboutli, Dennis Miller, Colin Campbell und Chad Nehring "aus unterschiedlichen Gründen" künftig nicht mehr für die Augsburger auflaufen.