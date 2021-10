Nach routinemäßigen Tests: Mehrere Coronafälle in Mannheim

Spieler und Personen aus dem Staff des SV Waldhof Mannheim wurden bei routinemäßigen Tests positiv auf das Coronavirus getestet. Das weitere Vorgehen ist noch offen.

Der SV gab die positiven Fälle am heutigen Freitag auf der Klubwebseite und Twitter bekannt. Die positiven Tests wurden am Donnerstag durchgeführt, alle betroffenen Personen seien umgehend in häusliche Isolation versetzt worden. Immunisierte Spieler könnten nach wie vor am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Über die weitere Vorgehensweise will Mannheim nächste Woche nach weiteren PCR-Testungen entscheiden, dies soll in Absprache mit dem Gesundheitsamt geschehen. Das nächste Pflichtspiel steht für den SV am 16. Oktober an, dann geht es am 12. Spieltag der Drittligasaison zu 1860 München.