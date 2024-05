Nach Roter Karte: DFB sperrt Essens Winkler für drei Spiele

Die SGS Essen erlebte einen Saisonabschluss zum Vergessen, der nun Folgen hat. Die mit Rot bedachte Torhüterin Sophia Winkler wurde für drei Spiele gesperrt.

Sophia Winkler zählte in der abgelaufenen Spielzeit der Frauen-Bundesliga zu den Topspielerinnen der gesamten Liga. Zehn von 21 Partien beendete die Torhüterin ohne Gegentor, reihte sich in dieser Wertung hinter Bayerns Maria Luisa Grohs (14) auf Rang zwei ein und sicherte sich ihren Platz in der kicker-Elf der Saison.

Schwacher Ausstand mit Folgen

Der Ausstand aus der zuvor so gelungenen Runde missriet allerdings mächtig: Beim 0:6 in Wolfsburg lieferte Winkler ihre schwächste Saisonleistung, hatte beim zweiten Gegentreffer zunächst eine unglückliche Figur gemacht, ehe sie in der 20. Minute aus ihrem Tor geeilt war, um die Wolfsburger Angreiferin Sveindis Jonsdottir abzufangen. Doch auch diese Aktion misslang, die Isländerin war schneller am Ball und wurde von Winkler gefoult. Es gab Rot für die 20-jährige Essenerin, während Jonsdottir verletzt ausgewechselt werden musste.

Am Mittwoch teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun das Strafmaß für Winkler mit. Drei Spiele Sperre lautet das Urteil, welches das Sportgericht mit "rohem Spiel" begründet. Den Start in die kommende Spielzeit wird das umworbene Torhüter-Talent somit verpassen.