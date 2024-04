Nach Rot in Stuttgart: Dovedan für zwei Spiele gesperrt

Der FC Heidenheim muss vorerst auf Nikola Dovedan verzichten. Wie das DFB-Sportgericht bestätigte, wurde der Stürmer wegen seines Platzverweises in Stuttgart gesperrt.

Heidenheims 3:3 beim VfB Stuttgart glich einer wilden Achterbahnfahrt, die für Nikola Dovedan nun noch ein Nachspiel hat. Der 29-Jährige war in der 70. Spielminute für Marvin Pieringer eingewechselt worden und half anschließend mit, dass der Aufsteiger aus einem 1:2 ein 3:2 machte. In der Nachspielzeit verlor der Österreicher beim Versuch, den Ball an der Eckfahne zu sichern, selbigen und leistete sich daraufhin ein Foul der robusteren Gangart gegen Maximilian Mittelstädt. Schiedsrichter Felix Zwayer zückte sofort die Rote Karte.

Wie das DFB-Sportgericht nun mitteilte, wurde der Angreifer" im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt". Spieler respektive der 1. FC Heidenheim haben dem Urteil zugestimmt, sodass es damit rechtskräftig ist. Dovedan wird den Schwaben damit am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bayern München (15.30 Uhr) und eine Woche später beim Gastspiel in Bochum (15.30 Uhr) fehlen.

Joker-Rolle für den Österreicher

Dovedan kehrte im Sommer von Austria Wien zum Bundesliga-Aufsteiger zurück, kam bislang unter Trainer Frank Schmidt aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. In seinen bislang 17 Bundesliga-Einsätzen wurde er zwölfmal ein- und fünfmal ausgewechselt. Sein bislang einziges Tor gelang dem Österreicher beim 2:2 bei Union Berlin, die einzige Vorlage beim 1:2 gegen Bayer 04 Leverkusen. Aktuell bringt es Dovedan auf einen kicker-Notenschnitt von 4,06.