Nach Rot in Darmstadt: Stammkraft Lacroix zwei Spiele gesperrt

Wolfsburgs Defensivspieler Maxence Lacroix wurde nach der Roten Karte in Darmstadt für zwei Spiele gesperrt.

Viel war zunächst nicht los beim Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg bei Aufsteiger Darmstadt 98 - bis zur 27. Minute, als Maxence Lacroix einen harmlosen Rückpass nicht sauber verarbeiten konnte und den Ball leichtfertig an Luca Pfeiffer verlor. Der Lilien-Stürmer preschte alleine aufs Tor der Niedersachsen und wurde von Lacroix gefoult - Schiedsrichter Robert Wagner blieb gar nichts anderes übrig, als den 23-jährigen Frazosen wegen einer Notbremse mit glatt Rot vom Platz zu stellen.

Nun wurde der Innenverteidiger der Wölfe vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt, formal für unsportliches Verhalten. Damit fehlt Lacroix der Kovac-Elf nicht nur im heutigen Heimspiel gegen den Rekordmeister Bayern München (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), sondern auch beim Auftakt ins neue Jahr, wenn die Wolfsburger beim 1. FSV Mainz 05 zu Gast sind.

Stammkraft und zweiter Platzverweis in dieser Runde

Lacroix gehört beim VfL zum absoluten Stammpersonal. 14 Partien hat er in der Bundesliga in diesem Jahr absolviert und war auch in allen drei DFB-Pokalspielen in der Startelf dabei.

Der Platzverweis in Darmstadt war allerdings schon die zweite Hinausstellung für Lacroix in dieser Runde. Beim 2:2 im Heimspiel gegen Werder Bremen sah er eine Ampelkarte und fehlte danach das bisher einzige Mal, als die Kovac-Elf in Gladbach eine bittere 0:4-Abfuhr kassierte.