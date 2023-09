Nach Rot gegen den BVB: Freiburg muss länger auf Höfler verzichten

Der SC Freiburg verlor am Wochenende nicht nur das Spiel gegen Borussia Dortmund mit 2:4, sondern auch Nicolas Höfer mit Rot. Zu allem Überfluss muss der 33-Jährige nun auch noch eine längere Zwangspause einlegen.

Beim Dortmunder Gastspiel in Freiburg hatte es die Schlussphase in sich: Eine Schlüsselrolle fiel dabei Nicolas Höfler zu. Beim Stand von 2:2 hatte der 33-Jährige nach einem harten Foul mit offener Sohle an Gegenspieler Marcel Sabitzer zunächst Gelb gesehen, doch Schiedsrichter Tobias Stieler korrigierte sich nach Rücksprache mit dem VAR und stellte den zentralen Mittelfeldmann dann doch mit glatt Rot vom Platz (81.). In Unterzahl kassierten die Breisgauer dann auch noch zwei Gegentore und verloren das turbulente Duell mit dem BVB schlussendlich mit 2:4.

Abhaken konnte man das Spiel anschließend aber noch nicht, denn Höflers Platzverweis hatte ein Nachspiel beim Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Dieses fällte am Montag nun sein Urteil. Im Einzelrichterverfahren wurde Höfler "nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt", heißt es in einer DFB-Mitteilung. "Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt."

Urteil ist rechtskräftig

Weiter hieß es, dass "der Spieler beziehungsweise sein Verein" dem Urteil zugestimmt hätten, womit dieses rechtskräftig sei. Freiburgs Trainer Christian Streich muss damit in den Spielen drei Ligaspielen bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (17.30 Uhr), gegen Augsburg (Sonntag, 1. Oktober, 17.30 Uhr) und beim FC Bayern München (Sonntag, 8. Oktober, 17.30 Uhr) auf Höfler verzichten.

Das Urteil hat allerdings keinen Einfluss auf den Europapokal, sodass Höfler dem SC am kommenden Donnerstag zum Europa-League-Start bei Olympiakos Piräus (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) zur Verfügung stehen wird.

In der laufenden Saison verpasste Höfler lediglich den Bundesliga-Start in Hoffenheim (2:1) - ebenfalls wegen einer Rot-Sperre aus der Vorsaison. In den restlichen drei Bundesliga-Spielen stand der Mittelfeldmann, der seit zehn Jahren in Freiburg spielt und mittlerweile auf stolze 306 Pflichtspiele (14 Tore) zurückblicken kann, stets in der Startelf (kicker-Notenschnitt 3,83).