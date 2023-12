Nach Rot-Foul an Ronivaldo: Sturms Serrano für zwei Spiele gesperrt

Javi Serrano wird Sturm Graz nach seiner Roten Karte gegen BW Linz in den nächsten beiden Spielen auf nationaler Ebene nicht zur Verfügung stehen.

Die Bundesliga hat Sturm-Mittelfeldspieler Javi Serrano für sein überhartes Einsteigen gegen Blau-Weiß-Linz-Angreifer Ronivaldo mit einer Sperre von drei Spielen - davon ein Spiel bedingt auf sechs Monate - belegt. Sollte sich der 20-jährige Spanier im nächsten halben Jahr also nichts zuschulden kommen lassen, wird er den Grazern im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres gegen Altach (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie im Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria (2. Februar 2024, LIVE! bei kicker) fehlen.

Serrano war Ronivaldo am Sonntag kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit in den Knöchel gestiegen und hatte von Schiedsrichter Josef Spurny danach folgerichtig die Rote Karte gesehen. Die Verletzung des Brasilianers ist indes nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.