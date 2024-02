Nach Rostocker Krawallen in Paderborn: Razzia bei Verdächtigen

Das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock wurde von schweren Ausschreitungen überschattet. Nun hat die Polizei eine Razzia durchgeführt.

Rettungskräfte am Rande der Partie zwischen Paderborn und Rostock am 15. Dezember 2023. picture alliance/dpa

Wie die Polizei Paderborn am Donnerstag bekanntgab, wurden am Morgen zehn Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern sowie eine weitere in Sachsen-Anhalt durchsucht. Dabei stellten die Beamten mögliche Beweise - unter anderem Smartphones und Kleidung - sicher, welche die Tatverdächtigen bei den Ausschreitungen in Paderborn mitgeführt und getragen haben sollen.

Am Rande der Partie des 17. Spieltags zwischen Paderborn und Rostock (3:0) war es zu schweren Krawallen gekommen, an denen rund 150 mutmaßliche Fans von Hansa Rostock beteiligt waren. Im Verlauf der Auseinandersetzungen wurden 24 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie 13 Ordnungskräfte durch einen massiven Bewurf mit verschiedensten Gegenständen und Pyrotechnik verletzt. Hinzu kamen noch schwere Sachbeschädigungen an Einsatzfahrzeugen und -mitteln der Polizei sowie am Stadion. Zudem musste die Partie zweimal unterbrochen werden, weil im Rostocker Fanblock Pyrotechnik gezündet wurde, die teilweise in den Innenraum gelangte.

Schwer verletzt wurde auch ein 59-jähriger Anhänger des SC Paderborn, der von einem Angreifer eine Treppe hinuntergestoßen wurde und dabei eine schwere Kopfverletzung erlitt. Auch die Identität dieser der Tat verdächtigen Person konnte ermittelt werden. Gegen den 39-jährigen Mann leitete die Staatsanwaltschaft Paderborn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Insgesamt liegen der Polizei Paderborn 121 Strafanzeigen vor

Nach den Vorfällen am 15. Dezember gründete die Polizei Paderborn die Ermittlungskommission "Kogge", die Rostocker Polizei richtete die Sonderkommission "Pader" ein. Bei den Durchsuchungen am Donnerstagmorgen wurde die Polizei Paderborn durch die Polizeiinspektion Rostock, die Bereitschaftspolizei, durch weitere Polizeistellen vor Ort und durch die Polizeiinspektion Dessau unterstützt.

Infolge der bisherigen Ermittlungen liegen der Polizei Paderborn insgesamt 121 Strafanzeigen vor. Diese umfassen neben dem Vorwurf des schweren Landfriedensbruchs weitere Delikte wie Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Vermummungsverbot und Diebstahl. Die nun sichergestellten Beweisstücke werden nun kriminaltechnologisch ausgewertet, mit Ergebnissen wird aber erst in einigen Wochen gerechnet.

