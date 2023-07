Nach Rostock-Abgang: RBLZ verpflichten 'levyfinn'

Triple-Sieger RB Leipzig hat sein VBL-Aufgebot hochkarätig verstärkt. Mit Levy Finn 'levyfinn' Rieck stößt einer der besten deutschen FIFA-Profis der letzten zwei Jahre zu den Sachsen.

Einige Woche hatten bereits Gerüchte um den Deal kursiert, nun ist der Wechsel offiziell: Levy Finn 'levyfinn' Rieck schließt sich den RBLZ aus Leipzig an und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Roten Bullen. Dies bestätigten Spieler und Team am Freitagvormittag in den Sozialen Medien. "Ich freue mich auf die kommende Zeit und bedanke mich bei RBLZ Gaming für das Vertrauen", kommentierte der eNationalspieler den Schritt auf Twitter.

Neuzugang mit "außergewöhnlicher Qualität"

Daniel 'Fehrminator' Fehr, Coach bei den Sachsen, hob besonders die regionale Verwurzelung des Neuzugangs hervor: "Levy kommt ursprünglich aus Köthen, kennt Leipzig und die Umgebung sehr gut." Sportlich habe Rieck "außergewöhnliche Qualitäten und ein großes Entwicklungspotenzial". Zudem ein Vorteil: Mitspieler Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin kennt er im Doppel bereits aus der eNationalmannschaft. Erst vor wenigen Tagen spielten die beiden gemeinsam im FIFAe Nations Cup, scheiterten allerdings dramatisch im Achtelfinale gegen Finnland.

Knapp zwei Monate nach Riecks Abschied aus Rostock steht sein neuer Arbeitgeber nun fest. Bei Hansa war 'levyfinn' in der VBL-Spielzeit 2021/22 der Durchbruch gelangen. Mit der Kogge spielte er in seiner Debütsaison groß auf, stieß bis ins Halbfinale der VBL Club Championship (VBLCC) vor und scheiterte auch im Einzel erst in der Vorschlussrunde am späteren Titelträger Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Für seine herausragenden VBL-Auftritte wurde er als Newcomer der Saison ausgezeichnet. Die Qualifikation zum FIFAe World Cup 2022 in Kopenhagen und die Auszeichnung als kicker eFootballer des Jahres 2022 verpasste er jeweils nur knapp.

Mit RBLZ zum ersten Titel?

Starke Leistungen, die Rieck in der abgelaufenen Spielzeit bestätigte. Erneut spielte er sich mit Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse, der Rostock ebenfalls verließ, in den Fokus. Gemeinsam verteidigten die Lokalmatadore die Divisions-Meisterschaft in der VBLCC und scheiterten im Finale nur knapp am großen Titel.

Diesen soll es nun gemeinsam mit DFBe-Kollege Gültekin und Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang geben, die bereits einige Erfahrung mitbringen, was das Stemmen von Pokalen angeht. Das Duo gewann in der abgelaufenen Spielzeit das Triple aus VBLCC, DFB-ePokal und dem FIFAe Club World Cup.