Nach Roller-Sturz: FIFA-Weltmeister 'Umut' fällt verletzt aus

Schlechte Nachrichten für RBLZ Gaming und Weltmeister Umut Gültekin. Nach einem Roller-Sturz fällt der eSportler vorerst aus und droht wichtige Turniere zu verpassen.

Dies teilte der 20-Jährige am Donnerstag via Twitter mit. Über den Kurznachrichtendienst ließ er seine Fans wissen, dass er von einem eScooter gefallen sei und sich dabei an der linken Hand verletzt habe. "Hand verstaucht und Handfläche offen", fasste er die Folgen des Missgeschicks zusammen - das bittere Folgen für ihn haben könnte.

Zwei wichtige Turniere in Gefahr

Denn am Wochenende steht der zweite Qualifier der FIFA Global Series (FGS) an, bei dem 'Umut' eigentlich wichtige Qualifikationspunkte auf dem Weg in die WM-Play-offs sammeln wollte. Beim ersten Qualifier noch bester Deutscher, sieht es nun danach aus, dass er das zweite Event verpassen wird.

Doch damit nicht genug: Auch die eChampions League steht auf der Kippe. Diese sollte für Gültekin eine Woche nach dem zweiten Qualifier mit der Gruppenphase beginnen. Dabei zählte er als amtierender Weltmeister zu den Mitfavoriten auf den Titel des Offline-Wettbewerbs, der in London stattfinden wird.

Wie lange 'Umut' ausfällt, ist unklar. Hinsichtlich der beiden nächsten großen Termine gab er sich jedoch nicht besonders optimistisch. "Weiß nicht, wie ich spielen soll", deutete er an, eher nicht teilnehmen zu können.