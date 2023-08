Nach Rode: Frankfurt vermeldet zwei weitere Ausfälle für Sofia

Am Donnerstagabend startet Eintracht Frankfurt in die Europa Conference League. Auf drei Spieler muss Trainer Dino Toppmöller dabei verzichten.

Wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, fehlten sowohl Makoto Hasebe als auch Hugo Larsson beim Abschlusstraining vor dem Hinspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Levski Sofia (19 Uhr, LIVE! bei kicker) erkrankt. Der Japaner, der am Sonntag beim Hessenderby gegen Darmstadt noch zum ältesten Bundesligaspieler der SGE-Historie aufgestiegen war, sowie der 20 Jahre jüngere Schwede, der die 90 Minuten gegen den SVD auf der Bank verbrachte, werden die Reise in die bulgarische Hauptstadt damit nicht antreten. Hasebe war eigentlich auch für die Pressekonferenz vor dem Spiel vorgesehen, wurde dort aber von Neuzugang Robin Koch ersetzt.

Bereits am Dienstag hatte die Eintracht den bei der UEFA gemeldeten Kader für die beiden Spiele gegen Sofia bekanntgegeben. In diesem fehlten Wechselkandidat Rafael Borré, der derzeit noch verletzte Lucas Alario sowie aus sportlichen Gründen Christopher Lenz. Nachnominiert wurde nun Kristijan Jakic, für den sich der VfB Stuttgart interessiert. Der Kroate stand eigentlich ebenfalls nicht auf der Kaderliste, rückt nun aber für den gestrichenen Sebastian Rode nach.

Rode hatte sich beim Spiel gegen Darmstadt am Knie verletzt und wird nach SGE-Angaben ein bis zwei Wochen ausfallen. Damit war sein Ausfall für das Hinspiel bereits klar. Selbst für den Fall, dass der Routinier beim Rückspiel am 31. August wieder fit ist, wird er dort nun definitiv nicht zum Einsatz kommen.

Gemeldet für die Conference League sind hingegen Randal Kolo Muani und Jesper Lindström. Die beiden Offensivspieler werden jeweils mit Wechseln in Verbindung gebracht, für Kolo Muani ist laut SGE-Sportvorstand Markus Krösche ein Angebot bei der Eintracht eingegangen. Ein Hinweis auf ihren Verbleib ist die Meldung allerdings nicht. Im Falle eines Frankfurter Weiterkommens beginnt der Meldeprozess von vorne. Meldeschluss ist dann der 4. September - nach Ende der Transferperiode.