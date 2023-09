Nach riesiger Kritikwelle: Unity rudert bei neuem Gebühren-Modell zurück

Vor einer Woche stellte Software-Hersteller Unity die Gaming-Branche durch eine Gebühren-Ankündigung auf den Kopf. Es folgte stürmischer Gegenwind, der nun Folgen hat.

Letzte Woche stand die Gamingbranche vor einem Wandel: CoD Mobile, Pokemon Go, Hearthstone und diverse AAA-Titel sahen dem Aus entgegen. Auch wenn es abgedroschen klingt: Unity verursachte den "ganz großen Knall".

Im Fall der "Runtime Fee", die der Engine-Entwickler vergangene Woche ankündigte, lassen sie sich solche Phrasen kaum vermeiden. Denn die Mitteilung von Unity stellte die gesamte Gaming-Branche wortwörtlich auf den Kopf.

Ungenaue Erklärungen werfen Fragen auf

Ein neues Bezahlmodell stellte Unity vor, deren gleichnamige Engine außer der Unreal Engine zu den meistgenutzten Entwicklungssoftwares für Videospiele gehört. Wie Autoren Texte in "Word" schreiben, so werden Spiele mit Unity oder Unreal entwickelt.

Zusätzlich zur bisherigen Zahlweise pro mit Unity ausgestattetem Arbeitsplatz sollte nun eine Gebühr für jedes installierte Spiel enthalten sein. Bis zu 20 Cent forderte der Konzern pro Nutzerinstallation von Spieleentwicklern ein, die auf die Unity Engine vertrauen.

So klein diese Summe auf den ersten Blick auch wirkt, so groß fiel die Welle der Kritik in den folgenden Tagen aus. Zu vage kommunizierte Unity, was genau etwa als "Install" gilt. Ein entscheidendes Versäumnis: Ab 200.000 "Installs" seit der Veröffentlichung eines Spiels sollte die "Runtime Fee" anfallen.

Fünfstellige Monatsgebühren für Indie-Entwickler?

Noch problematischer war gerade für kleine Studios jedoch die Ankündigung, dass die Gebühr rückwirkend konzipiert wurde. Auch bereits veröffentlichte Titel wären somit betroffen gewesen. Ein Überraschungshit eines Indie-Entwicklers hätte daher - abhängig von der Anzahl installierter Games - eine empfindliche Nachzahlung in Form horrender monatlicher Gebühren nach sich gezogen.

Der Engine-Anbieter rechnet selbst vor: "Unity-Pro-Nutzer, die die Runtime-Fee-Schwelle überschreiten und 200.000 Installs haben, zahlen in diesem Monat 22.500 US-Dollar." Ein teures Vergnügen - speziell vor dem Hintergrund, dass es laut Unity keine Möglichkeit gebe, die Zahl der "Installs" zu reduzieren.

Endkunden gehen auf die Barrikaden - Unity rudert zurück

Zudem sorgte die Feststellung, dass im Zuge von Abomodellen der Distributor für die Gebühr aufkommen solle, für Aufruhr bei Endkunden. Im Falle des Game Pass von Xbox würde so nämlich Microsoft die Mehrkosten gegenüber Unity tragen - was empfindliche Preiserhöhungen für Abonnenten nach sich ziehen könnte.

Der Shitstorm, der auf den sozialen Medien folgte, war somit vorprogrammiert - und zeigte nach knapp einer Woche Wirkung. In der Nacht auf Montag wandte sich Unity per X (vormals Twitter) an die Öffentlichkeit und ruderte zurück. "Wir haben euch gehört. Wir entschuldigen uns für die Konfusion und Angst, die die Runtime Fee verursachte, welche wir am Dienstag angekündigt haben", heißt es in dem Statement, das nun auch über der ursprünglichen Bekanntmachung auf der Website des Unternehmens prangt.

Mit "Teammitgliedern, der Gemeinschaft, Kunden und Partnern" stünde Unity derzeit im Austausch, höre diesen Gruppen genaustens zu und "wird Änderungen an der Regelung vornehmen". Was genau darunter zu verstehen ist, bleibt vorerst jedoch im Verborgenen. Bereits zeitnah will Unity sich jedoch erneut zu Wort melden. "In einigen Tagen" soll ein Update zur umstrittenen Preispolitik folgen.